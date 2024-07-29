В чем польза и вред шоколада и какой вид лучше выбирать

Шоколад - это сладкий продукт, изготовленный из какао-бобов. У него много разновидностей, в зависимости от состава и способа приготовления. Основные ингредиенты шоколада включают какао-масло, какао-порошок, сахар и иногда молоко. Шоколад может быть черный, молочный либо белый.

Полезен ли он, или нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

В чем польза шоколада

Антиоксиданты

Темный шоколад богат флавоноидами, в частности эпикатехин и катехин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.

Сердце и сосуды

Флавоноиды также способствуют улучшению кровообращения и понижению АД. Темный шоколад содержит калий и магний, помогающий поддерживать здоровье сердца.

Настроение

Шоколад стимулирует выработку эндорфинов – "гормонов счастья". Он также содержит серотонин и триптофан, которые помогают бороться с депрессией и стрессом. Кроме того, содержащийся в шоколаде теобромин имеет легкий стимулирующий эффект.

Вред шоколаду

Сахар и калории

Молочный и белый шоколад содержат большое количество сахара и калорий и малое содержание непосредственно шоколада, что может привести к набору лишнего веса и проблем с зубами.

Кофеин

Шоколад содержит кофеин, который в больших количествах может вызвать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение.

Аллергии

У некоторых людей шоколад может вызвать аллергические реакции, в частности сыпь, зуд и проблемы с пищеварением.

Врач призвал соблюдать меру в потреблении этого продукта. Предпочитайте темный шоколад с высоким содержанием какао и ограничивайте потребление молочного и белого шоколада.