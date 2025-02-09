Чому кіт дряпає м'які меблі і як захистити речі від пухнастого бешкетника

Дуже неприємно знаходити свіжі сліди від кігтів на улюбленому дивані чи кріслі. На щастя, існує кілька ефективних способів, які допоможуть зберегти ваші меблі цілими.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як відучити пухнастого улюбленця від руйнування інтер’єру та направити його енергію в потрібне русло.

Чому коти дряпають меблі

Дряпання - це природна поведінка, яка необхідна котам для здоров’я та комфорту. Під час цього процесу вони позбуваються ороговілих частинок кігтів, зберігаючи їх гострими й міцними.

Також між кігтями розташовані залози, що виділяють особливі пахучі ферменти для мітки території. Це спосіб продемонструвати іншим тваринам, що ця територія належить їм. Крім того, дряпання допомагає котам розтягувати м’язи та підтримувати гнучкість тіла.

Ще одна причина - зняття стресу та покращення емоційного стану. Дослідження показують, що чим більше кіт любить свого господаря, тим частіше він може пошкоджувати його меблі.

Регулярно підстригайте кігті

Занадто довгі кігті змушують кота шукати тверду поверхню для сточування, тому їх варто регулярно підстригати. Але важливо пам’ятати, що видаляти кігті хірургічним шляхом не можна, адже це болюча процедура, яка впливає на рівновагу тварини. Після таких операцій багато котів стають агресивними та навіть перестають ходити в лоток.

Натомість можна самостійно або у ветеринарній клініці підстригати лише гострий кінчик кігтів. Для цього варто використовувати спеціальний когтеріз та дотримуватися правил безпеки.

Перед процедурою натисніть на подушечку лапи, щоб висунути кіготь, і обережно зріжте тільки кінчик. Якщо ви боїтеся випадково зачепити вену, можна скористатися пилочкою для нігтів замість ножиць.

Привчайте до кігтедряпки

Кігтедряпка - це найкраще рішення для збереження меблів. Якщо ваш кіт ще маленький, починайте привчати його до цього аксесуара у віці 8-12 тижнів.

Виберіть матеріал, який найбільше подобається тварині: мотузкове покриття, дерево, килимове покриття або картон. Розташуйте кігтедряпку у тому місці, де кіт найчастіше дряпає меблі, наприклад, поруч із диваном.

Якщо кіт ігнорує кігтедряпку, можна потерти її котячою м’ятою або ласощами для залучення уваги. Хваліть улюбленця за кожне використання, щоб закріпити правильну звичку. Згодом він перестане псувати інші поверхні і буде точити кігті тільки у дозволеному місці.

Кігтедряпка - необхідна річ у домі з тваринами (фото: Freepik.com)

Використовуйте липку стрічку

Коти не люблять відчуття липкості на лапах, тому спеціальна двостороння клейка стрічка допоможе відучити їх від дряпання меблів. Просто прикріпіть її на ті місця, які тварина постійно дряпає, наприклад, кути дивана чи крісел.

Коли кіт спробує зачепити меблі кігтями, липкість йому не сподобається, і він швидко втратить інтерес. Стрічка легко знімається, не залишаючи слідів, тому не пошкодить меблеве покриття.

Для більшої ефективності одночасно розмістіть кігтеточку поряд, щоб кіт мав альтернативний варіант для заточування кігтів. Через деякий час він самостійно почне користуватися лише дозволеними місцями.

Захистіть меблі спеціальним покриттям

Якщо інші методи не допомагають, можна використовувати захисні накладки для меблів. Це прозорі вінілові панелі, які легко закріплюються на кутах дивана або дверних рамах.

Кіт не зможе пошкодити їх кігтями, і йому доведеться шукати інше місце для дряпання. Також можна скористатися спеціальними тканинними чохлами для меблів, які не приваблюють котів.

Деякі власники використовують аромати цитрусових або ефірні олії лаванди, оскільки коти не люблять ці запахи. Якщо жоден із варіантів не допоміг, варто розглянути консультацію з фахівцем з поведінки тварин.