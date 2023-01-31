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Чому кішки вранці лізуть до обличчя? Все простіше, ніж ми думаємо

Як пояснити поведінку кішки (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Власники котів та кішечок знають, що їхній улюбленець не гірше за будильник може підняти вдосвіта мурчанням і потиранням об ваше обличчя. В кращому разі тварина тикатиметься в вас мордочкою, в гіршому - самі знаєте чим...

Що котики хочуть сказати вам годині о 4-й чи 5-й ранку - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Чому кіт вранці лізе в обличчя

У природі кішки прокидаються о 3-4 годині ранку і одразу вирушають на полювання, щоб роздобути собі сніданок.

І хоча котики вже давно одомашнилися, ці інстинкти працюють у них і досі. Тож, якщо вранці кішка наполегливо лізе в обличчя господареві, це означає, що вона банально зголодніла і хоче, щоб її погодували.

Як тільки ви встанете, кот почне з гучним муркотінням і нявчанням тертися об ваші ноги, кидатися під них, щоб ви швидше наповнили його тарілку.

Як відучити тварину від такої поведінки

Якщо ваш годованець харчується не за графіком і не потребує дієти, залиште йому їжу з вечора, тоді він зможе зранку наїстися без вашої допомоги.

Виходом також може бути "розумна" годівничка з таймером, яка буде видавати корм в заданий вами час. Нині є такі моделі, якими ви можете управляти на відстані за допомогою смартфону.

Дивіться також підбірку наймиліших відео з котиками:

А також дізнайтеся, чому собаки не люблять людей:

Раніше ми писали, чому кішки люблять вагітних, і що вони хочуть їм "сказати".

Також читайте, що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди.

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