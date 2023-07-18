Чому кішка відводить погляд і не дивиться вам у вічі: ви про це навіть не здогадувалися!

Як коти використовують погляд

Зоровий контакт - один з інструментів, який використовують багато тварин. Коти використовують простий алгоритм: домагаються, щоб господар звернув увагу і запитав, що хоче улюбленець, а потім "ведуть" його в потрібному напрямку - до іграшок, туалету, миски або холодильника. Вони чітко запам'ятовують, де лежать смаколики чи вітамінки.

При цьому коти заглядають власнику у вічі, щоб встановити прямий контакт. Це чіткий сигнал, що вони хочуть щось попросити або щось повідомити.

Але деколи коти демонстративно відводять свій погляд. Або ж бачать прямий погляд господаря та відводять очі. Розшифрувати таку поведінку дуже багато власників тварин не в змозі.

Чому коти так поводяться

Багато людей не знають, що в природі у більшості тварин (особливо хижаків) довгий і прямий погляд у вічі означає виклик та агресію на адресу того, на кого вони дивляться. Якщо кіт не припинить витріщатися на іншу тварину, то його можуть неправильно зрозуміти й бути біді.

У кішок з пильним поглядом все ще складніше - така поведінка вважається ще й непристойною. Тобто, дивитися на кішку уважно просто так, без будь-яких причин – непристойно.

Можливо, кіт при цьому думає: "Ось, дивиться на мене, а смачненьке не пропонує, грати не кличе! Фу, які нечемні люди!"

А якщо серйозно, то коти та кішки просто не виносять, коли хтось на них дивиться довго та наполегливо. Це їх лякає, насторожує та турбує. Відвівши свій погляд, вони ніби подають сигнал - я не хочу вступати в конфлікт із сильнішою людиною. І образи тут жодної немає.

Якщо ваш улюбленець часто відводить свій погляд, то постарайтеся не лякати його, не дивіться довго та уважно йому у вічі, відведіть очі вбік і говоріть з ним рівним і спокійним тоном. Пам'ятайте, що тварини реагують більше на інтонацію, а не на самі слова.