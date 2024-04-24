Чому кава не будить: 6 несподіваних причин

Чому кава не допомагає

Дефіцит сну

Якщо ви постійно недосипаєте і не отримуєте рекомендований мінімум годин сну на добу - кава, хоча і може забезпечити швидке підбадьорення, не є адекватною заміною сну.

Коли ми недосипаємо, аденозин, ключова хімічною речовина, яка допомагає викликати сонливість, виділяється у більшій кількості. Проте кава, сприяючи підвищенню пильності та зменшуючи втому, блокує аденозинові рецептори, не дозволяючи хімічній речовині впливати на сон.

Однак дослідження показують, що організм компенсує цей ефект, підвищуючи чутливість до аденозину. Після того, як дія кави минає, підвищена чутливість до аденозину сприяє сонливості і м'язовій втомі.

Використання кави, щоб виправити наслідки недосипання, може створити негативний цикл: відчуваючи себе більш втомленими, ви п'єте більше кави, але кава порушує ваш сон, що призводить до ще більшої втоми в тривалій перспективі.

Толерантність до кофеїну

Замість того, щоб втомлювати вас, можливо, кава просто не робить вас такими ж бадьорими, як раніше.Спочатку споживання кофеїну може покращити настрій та швидкість реакції, а також фізичну працездатність. Однак ті, хто регулярно вживає кофеїн, розвивають толерантність до нього.

Як наслідок, споживання тієї самої кількості кофеїну з часом не матиме тих самих позитивних ефектів, а вживання більшої кількості кави, щоб відновити його позитивний вплив, може мати негативні наслідки для вашого сну.

Крім того, регулярного вживання кофеїну протягом лише трьох днів достатньо, щоб викликати симптоми відміни при припиненні його вживання, включаючи підвищене відчуття втоми.

Зневоднення

Кава вважається сечогінним засобом - це означає, що воно може збільшити вашу потребу в сечовипусканні та призвести до втрати рідини. А легке зневоднення може спричинити втому, а також може знижувати когнітивні функції, погіршувати пам'ять, підвищувати тривожність і напругу.

До того ж кава може з більшою ймовірністю впливати на гідратацію у людей, які не є регулярними споживачами цього напою.

Зміна рівня цукру в крові

Вживання кави вранці може сприяти розвитку інсулінорезистентності та негативно впливати на здатність організму переносити глюкозу.

Це робить вас більш чутливими до цукру або вуглеводів, які містяться у вашому напої або сніданку, і може спричинити тимчасове підняття рівня цукру в крові. Найчастіше високий рівень цукру в крові пов'язаний з підвищеним відчуттям втоми, особливо у жінок.

Навіть якщо рівень цукру в крові не досягає клінічно високих показників, ви можете відчувати підвищену втому через зміни рівня цукру. В цьому випадку краще записатися на прийом до лікаря, адже чутливість до зміни рівня цукру може вказувати на певні проблеми зі здоров'ям.

Метаболізм кофеїну

Швидкість обміну речовин відрізняється - якщо ваш організм повільно засвоює кофеїн, він може не дати вам відчути бадьорість так швидко, як це відбувається в інших людей.

І навпаки, якщо метаболізм достатньо швидкий, кофеїн може не впливати на вас так сильно, або його дія може закінчитися швидше, що призведе до швидкого відчуття сонливості.

На швидкість метаболізму кофеїну впливає багато факторів. Куріння сигарет прискорює метаболізм кофеїну. І навпаки, такі стани, як вагітність або захворювання печінки, можуть сповільнити метаболізм кофеїну.

Генетика

Хоча потрібні додаткові дослідження, вчені виявили, що генетичні дані впливають на те, як людина реагує на кофеїн. Наявність певних генів може зробити вас більш чутливими до негативних наслідків кофеїну, таких як тривожність або порушення сну.

Якщо вживання кофеїну негативно впливає на ваш сон, ви можете відчувати підвищену денну втому.