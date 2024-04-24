Почему кофе не пробуждает: 6 неожиданных причин

Почему кофе не помогает

Дефицит сна

Если вы постоянно недосыпаете и не получаете рекомендованный минимум часов сна в сутки - кофе, хотя и может обеспечить быстрое ободрение, не является адекватной заменой сна.

Когда мы недосыпаем, аденозин, ключевое химическое вещество, помогающее вызывать сонливость, выделяется в большем количестве. Однако кофе, способствуя повышению бдительности и уменьшая усталость, блокирует аденозиновые рецепторы, не позволяя химическому веществу влиять на сон.

Однако исследования показывают, что организм компенсирует этот эффект, повышая чувствительность к аденозину. После того как действие кофе проходит, повышенная чувствительность к аденозину способствует сонливости и мышечной усталости.

Использование кофе, чтобы исправить последствия недосыпания, может создать отрицательный цикл: чувствуя себя более уставшими, вы пьете больше кофе, но кофе нарушает ваш сон, что приводит к еще большей усталости в длительной перспективе.

Толерантность к кофеину

Вместо того чтобы утомлять вас, возможно, кофе просто не делает вас такими же бодрыми, как раньше. Сначала употребление кофеина может улучшить настроение и скорость реакции, а также физическую работоспособность. Однако те, кто регулярно употребляют кофеин, развивают толерантность к нему.

Как следствие, употребление того же количества кофеина со временем не будет иметь тех же положительных эффектов, а употребление большего количества кофе, чтобы восстановить его положительное влияние, может иметь негативные последствия для вашего сна.

Кроме того, регулярного употребления кофеина в течение всего трех дней достаточно, чтобы вызвать симптомы отмены при прекращении его употребления, включая повышенное чувство усталости.

Обезвоживание

Кофе считается мочегонным средством - это означает, что оно может увеличить вашу потребность в мочеиспускании и привести к потере жидкости. А легкое обезвоживание может привести к усталости, а также может снижать когнитивные функции, ухудшать память, повышать тревожность и напряжение.

К тому же кофе может с большей вероятностью влиять на гидратацию у людей, не являющихся регулярными потребителями этого напитка.

Изменение уровня сахара в крови

Употребление кофе по утрам может способствовать развитию инсулинорезистентности и негативно влиять на способность организма переносить глюкозу.

Это делает вас более чувствительными к сахару или углеводам, содержащимся в вашем напитке или завтраке, и может повлечь за собой временное поднятие уровня сахара в крови. Чаще высокий уровень сахара в крови связан с повышенным чувством усталости, особенно у женщин.

Даже если уровень сахара в крови не достигает клинически высоких показателей, вы можете испытывать повышенную усталость из-за изменения уровня сахара. В этом случае лучше записаться на прием к врачу, ведь чувствительность к изменению уровня сахара может указывать на некоторые проблемы со здоровьем.

Метаболизм кофеина

Скорость обмена веществ отличается - если ваш организм медленно усваивает кофеин, он может не дать вам почувствовать бодрость так быстро, как это происходит у других людей.

И наоборот, если метаболизм достаточно быстр, кофеин может не влиять на вас так сильно или его действие может закончиться быстрее, что приведет к быстрому ощущению сонливости.

На скорость метаболизма кофеина влияют многие факторы. Курение сигарет ускоряет метаболизм кофеина. И напротив, такие состояния, как беременность или заболевание печени, могут замедлить метаболизм кофеина.

Генетика

Хотя необходимы дополнительные исследования, ученые обнаружили, что генетические данные влияют на то, как человек реагирует на кофеин. Наличие определенных генов может сделать вас более чувствительным к негативным последствиям кофеина, таким как тревожность или нарушение сна.

Если употребление кофеина отрицательно влияет на ваш сон, вы можете ощущать повышенную дневную усталость.