Американо зникає: бариста розкрив правду про зміни в кав'ярнях
Американо поступово втрачає свою популярність у багатьох кав'ярнях. У чому ж тут справа, та чим обумовлено такий тренд - про це розповідає професійний бариста.
РБК-Україна (проект Styler) спитало в інтерв'ю баристу Руслана Карелашвілі, що відбувається з популярністю американо.
Чому американо поступово зникає у кав'ярнях?
Американо - це класичний напій, який складається з еспресо та гарячої води. Однак зараз його дедалі частіше замінює фільтр кава. Усе тому, що цей спосіб приготування дає змогу швидше обслуговувати клієнтів, а якість смаку - часто вища.
"Людина приходить, каже: "Я хочу американо". Йому кажуть: "У нас американо нема, візьми фільтр". Наливають їй буквально за три секунди чашку фільтра і вона собі йде", - пояснює бариста.
Фільтр справді виграє в умовах швидкого темпу життя - приготування займає кілька секунд, не потребує складних рецептів, а смак може бути чистішим і яскравішим. У той же час приготування американо потребує точного налаштування рецептури, і не всі кав’ярні хочуть на це витрачати ресурси. Для багатьох це просто непрактично.
"Для мене, якщо чесно, це не зрозумілий тренд. Я його не підтримую, бо що таке американо? Це еспресо з додаванням гарячої води. Камон, якщо тобі подобається кава з молоком, чому тоді це не крам, як то кажуть?" - додає експерт.
Попри це, американо нікуди не зникає остаточно. У ринкових умовах кожна кав’ярня сама вирішує, що подавати, орієнтуючись на свою аудиторію. І хоча фільтр зручніший, смакові уподобання клієнтів залишаються різними - хтось і далі обирає перевірену класику.
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