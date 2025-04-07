Американо зникає: бариста розкрив правду про зміни в кав'ярнях

Американо поступово втрачає свою популярність у багатьох кав'ярнях. У чому ж тут справа, та чим обумовлено такий тренд - про це розповідає професійний бариста.

Чому американо поступово зникає у кав'ярнях?

Американо - це класичний напій, який складається з еспресо та гарячої води. Однак зараз його дедалі частіше замінює фільтр кава. Усе тому, що цей спосіб приготування дає змогу швидше обслуговувати клієнтів, а якість смаку - часто вища.

"Людина приходить, каже: "Я хочу американо". Йому кажуть: "У нас американо нема, візьми фільтр". Наливають їй буквально за три секунди чашку фільтра і вона собі йде", - пояснює бариста.

Фільтр справді виграє в умовах швидкого темпу життя - приготування займає кілька секунд, не потребує складних рецептів, а смак може бути чистішим і яскравішим. У той же час приготування американо потребує точного налаштування рецептури, і не всі кав’ярні хочуть на це витрачати ресурси. Для багатьох це просто непрактично.

"Для мене, якщо чесно, це не зрозумілий тренд. Я його не підтримую, бо що таке американо? Це еспресо з додаванням гарячої води. Камон, якщо тобі подобається кава з молоком, чому тоді це не крам, як то кажуть?" - додає експерт.

Попри це, американо нікуди не зникає остаточно. У ринкових умовах кожна кав’ярня сама вирішує, що подавати, орієнтуючись на свою аудиторію. І хоча фільтр зручніший, смакові уподобання клієнтів залишаються різними - хтось і далі обирає перевірену класику.