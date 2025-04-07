Американо исчезает: бариста раскрыл правду об изменениях в кафе

Американо постепенно теряет свою популярность во многих кофейнях. В чем же тут дело, и чем обусловлен такой тренд - об этом рассказывает профессиональный бариста.

Почему американо постепенно исчезает в кофейнях?

Американо - это классический напиток, который состоит из эспрессо и горячей воды. Однако сейчас его все чаще заменяет фильтр кофе. Все потому, что этот способ приготовления позволяет быстрее обслуживать клиентов, а качество вкуса - часто выше.

"Человек приходит, говорит: "Я хочу американо". Ему говорят: "У нас американо нет, возьми фильтр". Наливают ему буквально за три секунды чашку фильтра и он уходит", - объясняет бариста.

Фильтр действительно выигрывает в условиях быстрого темпа жизни - приготовление занимает несколько секунд, не требует сложных рецептов, а вкус может быть чище и ярче. В то же время приготовление американо требует точной настройки рецептуры, и не все кофейни хотят на это тратить ресурсы. Для многих это просто непрактично.

"Для меня, если честно, это не понятный тренд. Я его не поддерживаю, потому что что такое американо? Это эспрессо с добавлением горячей воды. Камон, если тебе нравится кофе с молоком, почему тогда это не товар, как говорится?" - добавляет эксперт.

Несмотря на это, американо никуда не исчезает окончательно. В рыночных условиях каждая кофейня сама решает, что подавать, ориентируясь на свою аудиторию. И хотя фильтр удобнее, вкусовые предпочтения клиентов остаются разными - кто-то и дальше выбирает проверенную классику.