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Чому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуацію

Понеділок 29 квітня 2024 19:42
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Чому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуацію Як запобігти випадковій зміні яскравості вашого iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Власники iPhone часто стикаються із ситуацією, коли яскравість екрану починає змінюватися автоматично, не підкоряючись їхнім бажанням. Цей несподіваний поворот може спричинити незручності та роздратування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один із провідних світових новинних порталів Business Insider.

Що відомо про яскравість на iPhone

Якщо на вашому iPhone встановлена ​​остання версія iOS, швидше за все, яскравість вашого телефону іноді змінюється автоматично. Це може бути пов'язане з функцією, яка регулює яскравість екрану в залежності від кількості світла навколо вас, щоб ви могли краще бачити.

Night Shift, ще одна функція, яка змінює колір і яскравість вашого iPhone у певний час, зазвичай від заходу та сходу сонця. Це допоможе заснути після перегляду телефону.

Якщо через ці функції яскравість вашого iPhone продовжує змінюватися в невідповідний час, ви можете вимкнути їх і відрегулювати яскравість вручну.

Як вимкнути автоматичну яскравість на iPhone

Відкрийте додаток "Параметри".

Натисніть "Доступність".

Натисніть "Дисплей та розмір тексту".

Прокрутіть вниз і торкніться перемикача "Автояскравість", щоб перевернути його вліво, щоб він став сірим.

Чому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуаціюЧому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуаціюЧому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуацію

Як вимкнути автоматичну яскравість на вашому iPhone (фото: Business Insider)

Як вимкнути Night Shift на iPhone

Щоб вимкнути Night Shift, функцію iPhone за замовчуванням, яка автоматично змінює кольори екрана для меншої напруги очей (особливо вночі), виконайте такі дії:

Відкрийте додаток "Параметри".

Натисніть "Екран та яскравість".

Натисніть "Night Shift".

Торкніться перемикача "Заплановано", щоб повернути його вліво та зробити сірим.

Чому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуаціюЧому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуаціюЧому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуацію

Як вимкнути Night Shift на iPhone (фото: Business Insider)

Як змінити яскравість вручну на iPhone

Є два способи змінити яскравість вручну на iPhone, якщо ви відключили "Автояркість" та "Night Shift".

З Центру управління:

Проведіть вниз від правого верхнього кута екрана на iPhone X або новіше (або вгору від нижнього краю екрана на більш ранній моделі iPhone).

Змініть яскравість, провівши пальцем вгору та вниз за піктограмою сонця.

З налаштувань:

Відкрийте додаток "Параметри".

Натисніть "Екран та яскравість".

Налаштуйте повзунок "Яскравість" до бажаних налаштувань яскравості.

Чому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуаціюЧому на iPhone яскравість екрана змінюється сама по собі та як виправити цю ситуацію

Як змінити яскравість вручну на вашому iPhone (фото: Business Insider)

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