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Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию

Понедельник 29 апреля 2024 19:42
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Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию Как предотвратить случайное изменение яркости вашего iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Владельцы iPhone часто сталкиваются с ситуацией, когда яркость экрана начинает меняться автоматически, не подчиняясь их желаниям. Этот неожиданный поворот может вызвать неудобства и раздражение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.

Что известно о яркости на iPhone

Если на вашем iPhone установлена ​​последняя версия iOS, скорее всего, яркость вашего телефона иногда меняется автоматически. Это может быть связано с функцией, которая регулирует яркость экрана в зависимости от количества света вокруг вас, чтобы вы могли лучше видеть.

Night Shift, еще одна функция, которая меняет цвет и яркость вашего iPhone в определенное время, обычно от заката до восхода солнца. Это поможет вам заснуть после просмотра телефона.

Если из-за этих функций яркость вашего iPhone продолжает меняться в неподходящее время, вы можете отключить их и отрегулировать яркость вручную.

Как отключить автоматическую яркость на вашем iPhone

Откройте приложение "Настройки".

Нажмите "Доступность".

Нажмите "Дисплей и размер текста".

Прокрутите вниз и коснитесь переключателя "Автояркость", чтобы перевернуть его влево, чтобы он стал серым.

Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуациюПочему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуациюПочему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию

Как отключить автоматическую яркость на вашем iPhone (фото: Business Insider)

Как отключить Night Shift на iPhone

Чтобы отключить Night Shift, функцию iPhone по умолчанию, которая автоматически меняет цвета экрана для меньшего напряжения глаз (особенно ночью), выполните следующие действия:

Откройте приложение "Настройки".

Нажмите "Экран и яркость".

Нажмите "Night Shift".

Коснитесь переключателя "Запланировано", чтобы повернуть его влево и сделать серым.

Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуациюПочему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуациюПочему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию

Как отключить Night Shift на iPhone (фото: Business Insider)

Как изменить яркость вручную на вашем iPhone

Есть два способа изменить яркость вручную на iPhone, если вы отключили "Автояркость" и "Night Shift".

Из Центра управления:

Проведите вниз от правого верхнего угла экрана на iPhone X или новее (или вверх от нижнего края экрана на более ранней модели iPhone).

Измените яркость, проведя пальцем вверх и вниз по значку солнца.

Из настроек:

Откройте приложение "Настройки".

Нажмите "Экран и яркость".

Отрегулируйте ползунок "Яркость" до желаемых настроек яркости.

Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуациюПочему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию

Как изменить яркость вручную на вашем iPhone (фото: Business Insider)

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