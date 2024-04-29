Почему на iPhone яркость экрана изменяется сама по себе и как исправить эту ситуацию
Владельцы iPhone часто сталкиваются с ситуацией, когда яркость экрана начинает меняться автоматически, не подчиняясь их желаниям. Этот неожиданный поворот может вызвать неудобства и раздражение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.
Что известно о яркости на iPhone
Если на вашем iPhone установлена последняя версия iOS, скорее всего, яркость вашего телефона иногда меняется автоматически. Это может быть связано с функцией, которая регулирует яркость экрана в зависимости от количества света вокруг вас, чтобы вы могли лучше видеть.
Night Shift, еще одна функция, которая меняет цвет и яркость вашего iPhone в определенное время, обычно от заката до восхода солнца. Это поможет вам заснуть после просмотра телефона.
Если из-за этих функций яркость вашего iPhone продолжает меняться в неподходящее время, вы можете отключить их и отрегулировать яркость вручную.
Как отключить автоматическую яркость на вашем iPhone
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Доступность".
Нажмите "Дисплей и размер текста".
Прокрутите вниз и коснитесь переключателя "Автояркость", чтобы перевернуть его влево, чтобы он стал серым.
Как отключить автоматическую яркость на вашем iPhone (фото: Business Insider)
Как отключить Night Shift на iPhone
Чтобы отключить Night Shift, функцию iPhone по умолчанию, которая автоматически меняет цвета экрана для меньшего напряжения глаз (особенно ночью), выполните следующие действия:
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Экран и яркость".
Нажмите "Night Shift".
Коснитесь переключателя "Запланировано", чтобы повернуть его влево и сделать серым.
Как отключить Night Shift на iPhone (фото: Business Insider)
Как изменить яркость вручную на вашем iPhone
Есть два способа изменить яркость вручную на iPhone, если вы отключили "Автояркость" и "Night Shift".
Из Центра управления:
Проведите вниз от правого верхнего угла экрана на iPhone X или новее (или вверх от нижнего края экрана на более ранней модели iPhone).
Измените яркость, проведя пальцем вверх и вниз по значку солнца.
Из настроек:
Откройте приложение "Настройки".
Нажмите "Экран и яркость".
Отрегулируйте ползунок "Яркость" до желаемых настроек яркости.
Как изменить яркость вручную на вашем iPhone (фото: Business Insider)
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