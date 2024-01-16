Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності

Чому ми час від часу відчуваємо почуття самотності

Насправді причин для відчуття самотності може бути багато, у когось вони дійсно серйозні та змістовні, а деякі люди відчувають це почуття через дрібниці або прості зміни у житті, які є неминучими, наприклад:

переїзд

втрата коханої людини/розлучення

зміна роботи/вступ до університету/

вихід на пенсію

зміна соціального статусу, батьківства

зміна оточення, відмінності (релігійні, національні тощо)

проблеми з психічним здоров'ям

Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)

Як можна впоратися із почуттям самотності

Дізнайтеся більше про те, як почуватися комфортно у власній компанії: що вам подобається, як ви любите проводити час тощо.

Спробуйте поспілкуватися з близьким оточенням, де ви зможете відкритися тим, кому довіряєте, отримати підтримку.

Створюйте нові зв'язки, Намагайтеся не порівнювати своє соціальне життя з іншими.

Піклуйтеся про себе, не забувайте про здоровий сон, правильне харчування і фізичну активність.

Станьте волонтером: допомагайте в притулку, відвідуйте плетіння сіток або виготовлення окопних свічок - долучайтеся до спільної справи.