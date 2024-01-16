UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності

Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Відчуття самотності іноді може виникати зненацька і ми навіть не здогадуємось про причини та шукаємо проблеми в собі, а насправді це можуть бути дрібниці.

Про те, чому ми можемо відчувати самотність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал Психологічна допомога.

Чому ми час від часу відчуваємо почуття самотності 

Насправді причин для відчуття самотності може бути багато, у когось вони дійсно серйозні та змістовні, а деякі люди відчувають це почуття через дрібниці або прості зміни у житті, які є неминучими, наприклад:

  • переїзд
  • втрата коханої людини/розлучення
  • зміна роботи/вступ до університету/
  • вихід на пенсію
  • зміна соціального статусу, батьківства
  • зміна оточення, відмінності (релігійні, національні тощо)
  • проблеми з психічним здоров'ям

Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)

Як можна впоратися із почуттям самотності

Дізнайтеся більше про те, як почуватися комфортно  у власній компанії: що вам подобається, як ви любите проводити час тощо.

Спробуйте поспілкуватися з близьким оточенням, де ви зможете відкритися тим, кому довіряєте, отримати підтримку.

Створюйте нові зв'язки, Намагайтеся не порівнювати своє соціальне життя з  іншими.

Піклуйтеся про себе, не забувайте про здоровий сон, правильне харчування і фізичну активність.

Станьте волонтером: допомагайте в притулку, відвідуйте плетіння сіток або виготовлення окопних свічок - долучайтеся до спільної справи.

Раніше ми розповідали про те, що психолог назвала просту ознаку дитячої травми в дорослому віці.

Також читайте наш матеріал про 14 ознак справжньої дружби.

Читайте РБК-Україна в Google News