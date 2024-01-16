Чому іноді ми всі відчуваємо почуття самотності

Відчуття самотності іноді може виникати зненацька і ми навіть не здогадуємось про причини та шукаємо проблеми в собі, а насправді це можуть бути дрібниці.
Про те, чому ми можемо відчувати самотність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-портал Психологічна допомога.
Насправді причин для відчуття самотності може бути багато, у когось вони дійсно серйозні та змістовні, а деякі люди відчувають це почуття через дрібниці або прості зміни у житті, які є неминучими, наприклад:
Чому ми відчуваємо почуття самотності (фото: Freepik)
Дізнайтеся більше про те, як почуватися комфортно у власній компанії: що вам подобається, як ви любите проводити час тощо.
Спробуйте поспілкуватися з близьким оточенням, де ви зможете відкритися тим, кому довіряєте, отримати підтримку.
Створюйте нові зв'язки, Намагайтеся не порівнювати своє соціальне життя з іншими.
Піклуйтеся про себе, не забувайте про здоровий сон, правильне харчування і фізичну активність.
Станьте волонтером: допомагайте в притулку, відвідуйте плетіння сіток або виготовлення окопних свічок - долучайтеся до спільної справи.
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