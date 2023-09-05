Чому хасиди щороку приїжджають до Умані: коли цього року Рош ха-Шана

Чому хасиди приїжджають до Умані

Вже за кілька днів до Умані почнуть з'їжджатися хасиди з різних куточків світу. Рош га-Шана цього року розпочинається 15 вересня і триватиме святкування до 17 вересня.

В Умані помер і похований Раббі Нахман із Брацлава – Ребе Нахман, вчитель та засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Він народився 1772 року в Меджибожі, був правнуком засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това.

Варто відзначити, що Ребе протягом життя подорожував і досить довго мешкав у Брацлаві (селище у Немирівському районі Вінницької області). А потім, передчуваючи швидку смерть, Нахман оселився в Умані. Там він помер у 1810 році та був похований на єврейському цвинтарі.

Його могила майже одразу стала місцем паломництва хасидів і за традицією, необхідно хоч раз у житті вшанувати пам'ять Раббі Нахмана. Свято Рош га-Шана - чудова нагода, щоб відвідати могилу великого вчителя.

У 1991 році місце поховання раббі Нахмана набуло офіційного статусу "Історико-культурного центру браславських хасидів".

Варто зазначити, що президент Леонід Кравчук давав згоду перенести останки рабі до Єрусалиму, але лідери браславського руху виступили проти та стверджували, що це суперечить заповіту Нахмана.

1996 року два молоді хасиди спробували викрасти останки, але їх зупинили співробітники правоохоронних органів.

Хасидизм - містичне відгалуження юдаїзму, яке виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядового формалізму та рабинської ортодоксії та поширилося Східною Європою. Зараз більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії.

Щороку на могилу вчителя приїжджають тисячі хасидів з усіх країн світу. Хасиди вірять, що якщо у свято Рош га-Шана запалити біля могили свічки та прочитати особливу молитву про спокуту, то душа померлого праведника особисто проситиме Бога пробачити твої гріхи.

"Ти знаходишся там, де твої думки. А отже, потурбуйся про те, щоб твої думки знаходилися там, де ти хочеш бути", - одна із найзнаменитіших цитат цадика Нахмана.

Варто зазначити, що в Умань з'їжджаються лише чоловіки. Нахман вважав, що основними складовими етики іудаїзму є простий спосіб життя, самопожертва, безпосередність та щирість у молитвах. Зазвичай паломники відзначають Рош га-Шана шумно та весело - вони танцюють та веселяться.

Хасиди в Умані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Особливості Рош га-Шана у 2023 році

У 2022 році, попри повномасштабне вторгнення, до Умані приїхало трохи більш як 21 тисяч паломників. Варто зазначити, що попередні роки їх не зупиняла і пандемія, хоча кількість гостей в Умані була значно вищою - понад 30 тисяч.

В цьому році очікується, що в Україну приїде від 23 до 25 тисяч хасидів. І хоча українська влада закликає паломників не наражатися на небезпеку, хасиди, чия країна також уже багато років перебуває в стані війни, вважають, що з вірою сперечатися не варто і вони готові дотримуватися всіх заходів безпеки.

В Умані вже готуються до прийому паломників та будуть запроваджені певні обмеження на час свята.

"На Рош га-Шана територію паломництва буде обмежено, правоохоронці проведуть детальну перевірку паломників та їхнього багажу. Як і минулого року, заборонено ввезення феєрверків, будь-якого виду зброї, а також діятиме заборона на продаж алкоголю", - повідомила виконавчий директор БФ "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька.

У місті підготували понад 200 укриттів, які перевірено спеціальними службами.

Хасиди в Умані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як наголосили в Уманській міській раді, заборона на алкоголь стосуватиметься лише мікрорайону, де проживатимуть хасиди.

У період з 9 до 22 вересня у мікрорайоні заборонять:

продаж алкогольних напоїв та речовин, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів)

продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект

продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю

У відомстві зазначають, що обмеження вводять для безпечного святкування Рош га-Шана в умовах воєнного стану.