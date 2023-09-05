Почему хасиды ежегодно приезжают в Умань: когда в этом году Рош ха-Шана

Почему хасиды приезжают в Умань

Уже через несколько дней в Умань начнут съезжаться хасиды из разных уголков мира. Рош ха-Шана в этом году начинается 15 сентября и продлится празднование до 17 сентября.

В Умани умер и похоронен Рабби Нахман из Брацлава - Ребе Нахман, учитель и основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Он родился в 1772 году в Меджибоже, был правнуком основателя хасидизма Исраэля Баал Шем Това.

Стоит отметить, что Ребе в течении жизни путешествовал и довольно долго жил в Брацлаве (поселок в Немировском районе Винницкой области). А потом, предчувствуя скорую смерть Нахман поселился в Умани. Там он скончался в 1810 году и был похоронен на еврейском кладбище.

Его могила почти сразу стала местом паломничества хасидов и по традиции, необходимо хотя бы раз в жизни почтить память Рабби Нахмана. Праздник Рош ха-Шана - отличный повод, чтобы проведать могилу великого учителя.

В 1991 году место захоронения рабби Нахмана получило официальный статус "Историко-культурного центра браславских хасидов".

Стоит отметить, что президент Леонид Кравчук давал согласие перенести останки рабби в Иерусалим, но лидеры браславского движения выступили против и утверждали, что это противоречит завещанию Нахмана.

В 1996 году два молодых хасида попытались выкрасть останки, но их остановили сотрудники правоохранительных органов.

Хасидизм – мистическое ответвление иудаизма, возникшее на территории Украины в первой половине XVIII ст. как оппозиция догматически-обрядовому формализму и раввинской ортодоксии и распространилось по Восточной Европе. В настоящее время большинство хасидов проживают в США, Израиле, Великобритании.

Ежегодно на могилу учителя приезжают тысячи хасидов со всех стран мира. Хасиды верят, что если в праздник Рош ха-Шана зажечь у могилы свечи и прочесть особенную молитву об искуплении, то душа умершего праведника будет лично просить Бога простить твои грехи.

"Ты находишься там, где твои мысли. А значит, позаботься о том, чтобы твои мысли находились там, где ты хочешь быть", - одна из самых знаменитых цитат цадика Нахмана.

Стоит отметить, что в Умань съезжаются только мужчины. Нахман считал, что основными составляющими этики иудаизма является простой образ жизни, самопожертвование, непосредственность и искренность в молитвах. Обычно паломники отмечают Рош-ха-Шана шумно и весело - они танцуют и веселятся.

Хасиды в Умани (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Особенности Рош ха-Шана в 2023 году

В 2022 году, несмотря на полномасштабное вторжение, в Умань приехало чуть более 21 тысячи паломников. Стоит отметить, что в предыдущие годы их не останавливала и пандемия, хотя количество гостей в Умани было значительно выше - более 30 тысяч.

В этом году ожидается, что в Украину приедет от 23 до 25 тысяч хасидов. И хотя украинские власти призывают паломников не подвергаться опасности, хасиды, чья страна также уже много лет находится в состоянии войны, считают, что с верой спорить не стоит и они готовы соблюдать все меры безопасности.

В Умани уже готовятся к приему паломников и будут введены определенные ограничения на время праздника.

"На Рош ха-Шана территория паломничества будет ограничена, правоохранители проведут детальную проверку паломников и их багажа. Как и в прошлом году, запрещен ввоз фейерверков, любого вида оружия, а также будет действовать запрет на продажу алкоголя", - сообщила исполнительный директор БФ "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

В городе подготовили более 200 укрытий, которые проверены специальными службами.

Хасиды в Умани (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как подчеркнули в Уманском городском совете, запрет на алкоголь будет касаться только микрорайона, где будут проживать паломники.

В период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:

продажу алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств)

продажу и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект

продажу пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек

В ведомстве отмечают, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.