Чому на грядках чорніють помідори та чи можна їх врятувати

Основні причини

Якщо листя або плоди починають чорніти, то це свідчить про те, що помідори відчувають якийсь дискомфорт. Такий стан може виникати з кількох причин:

Розвиток хвороб;

Неправильний догляд;

Пошкодження комахами-шкідниками.

Також частою причиною почорніння плодів є грибкові захворювання, саме це слід врахувати в першу чергу.

Фітофтороз

Це захворювання починається з ураження зелені. Так на нижній частині листової пластини можна виявити сірі плями, а на верхній - більш темні, бурі. При огляді такої картини можна подумати, що хвороба не торкнулася плодів.

Насправді ж ознаки виявляються під час їх дозрівання. Зовні плоди почнуть покриватися темними плямами, а всередині них стане активно розвиватися гниття.

Ідеальними умовами для зараження цією хворобою є підвищена вологість і дощове літо.Саме тому полив томатів слід проводити тільки під корінь.

Хорошою профілактикою фітофторозу є обприскування рослин солоною водою. На початковій стадії розвитку хвороби підійде слабкий розчин бордоської суміші.

Обріжте пошкоджені плоди

Важливо пам'ятати, що необхідно обрізати хворі або пошкоджені плоди. Якщо плоди вже почорніли, їх неможливо врятувати.

Решту плодів можна обробити часниковим настоєм, бо він має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які знищуватимуть патогенні організми.

Необхідно розчавити кілька зубчиків часнику та залити їх гарячою водою у пропорції 4-5 зубчиків часнику на 1 літр гарячої води. Після цього залиште настоятись, а потім поливайте ним помідори, попередньо процідивши.

Що робити для профілактики

Не можна висаджувати помідори на одну ділянку протягом декількох років, адже місце варто регулярно змінювати.

Також не можна висаджувати томати на колишні картопляні грядки, ці рослини беруть із ґрунту одні і ті ж речовини. Крім того, при постійній висадці на одну і ту ж грядку зростає ризик розвитку фітофтори. Необхідно правильно ділити простір на грядки, забезпечуючи достатню відстань між ними. Ідеальний інтервал - 30 см, між рядами варто чергувати відстань в 30 або 70 см.