Що станеться з вами, якщо щодня їсти помідори: уся правда про популярний овоч

Помідори - це популярний сезонний в Україні овоч. Їх додають у салати, їдять із м'ясом, готують різноманітні страви та вживають як самостійний продукт. Додавши їх до страви, ви точно не прогадаєте! Але яка від помідорів користь?

Отримаєте багато антиоксидантів

Помідори містять велику кількість рослинних сполук, які є природними антиоксидантами. Вони можуть допомогти боротися з вільними радикалами, які прискорюють процес старіння. Зауважте, що найбільше антиоксидантів у шкірці помідора.

Отримаєте більше калію

Помідори є хорошим джерелом калію, який допомагає знизити артеріальний тиск. Споживання калію також пов'язане зі зниженням ризику інсульту, серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця.

Знизиться ризик травмування шкіри на сонці

У цьому овочі є особливий тип антиоксидантів, які захищають шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Регулярне вживання помідорів може запобігти сонячним опікам, тим самим зменшуючи ризик виникнення пухлин шкіри, спричинених ультрафіолетом.

Помідори мають позитивний вплив на здоров'я людини (фото: Freepik)

У вас покращиться настрій

Дослідження 2013 року показало, що учасники похилого віку, які їли помідори два-шість разів на тиждень, мали на 46% менший шанс розвитку депресії будь-якої форми. Інші продукти, використані в дослідженні, не дали такого ж ефекту.

Краще засвоєння заліза

Залізо - це мінерал, який відіграє ключову роль у виробленні гемоглобіну та міоглобіну, які допомагають переносити кисень до м'язів та органів по всьому тілу. Завдяки високому вмісту вітаміну С, помідори покращують засвоєння заліза. До речі, порція однієї чашки томатів містить майже 27% рекомендованої добової норми вітаміну С.

Краще загоєння ран

Вітамін С, якого в томатах багато, необхідний для стимуляції синтезу колагену в шкірі, що й пришвидшує процес загоєння подряпин і ран. Дослідження 2016 року показало, що вживання добавки вітаміну С справді позитивно впливало на загоєння "складних" ран.

Однак є один недолік

Йдеться про проблеми з травленням. Наприклад, якщо у вас кислотний рефлюкс, помідор може спровокувати симптоми. Свіжі помідори містять також лимонну та яблучну кислоти, які підвищують кислотність шлунка, тому варто стежити за реакціями вашого організму.