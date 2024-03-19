Чому гречку треба вживати регулярно: 5 важливих причин

Гречка вирощувалася у Китаї понад 4500 років назад, а у Центральну Європу вона потрапила тільки у Середні віки. Вона завжди мала попит, бо добре росла навіть на виснаженій землі.

Останні роки вона знову стала дуже популярною у багатьох країнах, бо є поживним джерелом вітамінів та мінералів, а ще відмінно заміняє пшеницю, яка протипоказана людям з непереносимістю глютену. Крім самої крупи, люди активно використовують гречане борошно, яким замінюють звичайне пшеничне.

У чому цінність гречки

Швидше схуднення

Відтоді, як співачка Адель добилася революційного схуднення завдяки ферменту сиртуїну, гречка стала дуже популярною, бо вона його містить. І дійсно, гречка допомагає схуднути. Сиртуїн також позитивно впливає на багато внутрішніх органів, таких як печінка, нирки та шлунок.

Як псевдозерно, воно також вражає своїм низьким глікемічним індексом, який лише мінімально впливає на рівень цукру в крові й тому довше забезпечує ситість.

Захищає клітини

Гречка містить флавоноїди, такі як рутин і кверцетин, а також вітамін Е - 100 грамів містять 2,1 міліграма вітаміну. Усі вони належать до групи антиоксидантів, які забезпечують захист організму від вільних радикалів і, таким чином, від процесів старіння та хвороб.

Крім іншого, флавоноїди також позитивно впливають на кровообіг. І вони можуть не тільки поліпшити стінки судин, але і позитивно впливати на кровообіг.

Будує м'язову і кісткову тканини

Гречка містить багато білка і забезпечує організм усіма вісьмома незамінними амінокислотами, які він не може виробляти сам. Особливо багата амінокислота лізин. Сприяє підтримці сполучної та м’язової тканини, зміцнює кістки та бере участь у жировому обміні.

Запобігає діабету

Дослідження, проведене в Канаді, виявило зв'язок між регулярним споживанням гречки та зниженням ризику розвитку діабету. Під час випробування на щурах псевдозерно змогло знизити рівень цукру в крові тварин на 12-19 відсотків.

Нігті та волосся стають красивішими

Тим, хто страждає від ламкості волосся і нігтів, варто частіше вживати гречку. Зерно багате на всілякі мінерали, такі як кальцій, магній, калій, залізо та кремнезем, які допомагають волоссю та нігтям стати сильнішими, міцнішими та блискучими.