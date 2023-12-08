Чому грати в The Day Before - це крінж

Чому гра отримала критику

Судячи з перших відгуків, запуск гри The Day Before у ранньому доступі пройшов неоднозначно. У магазині Steam з'явилося 6 400 негативних відгуків з 7 283, що становить лише 14 відсотків позитивних. Переведений у 10-бальну шкалу, рейтинг складає 1,4 із 10.

Користувачі висловлюють скарги на проблеми з підключенням, нестачу серверів та інші технічні неполадки. На момент публікації у гру грали близько 35 тис. осіб.

Крім того, спільнота Steam активно обговорює скріншоти з персонажами, що провалюються крізь карту, проходять крізь один одного, змінюють свій розмір, з різними особливостями трасування променів і не тільки.

Баґи в The Day Before (фото: IGN)

Незважаючи на тимчасове видалення гри з платформи на початку 2023 через суперечку з приводу авторських прав, вона все одно залишалася другою в списку найочікуваніших ігор в Steam цього тижня.

Спочатку планований реліз на червень 2022 був перенесений на березень 2023 через переход на Unreal Engine 5, потім на листопад, і, нарешті, на грудень. Гра також викликала деякі питання, коли розробники почали шукати волонтерів на ключові ролі з розробки, включаючи локалізацію та менеджмент спільноти.

Коментарі про гру

це не обіцяна MMO у відкритому світі. Гра нагадує Escape from Tarkov із зомбі

немає ближнього бою (і це у грі про зомбі)

елементів виживання теж немає

супротивники дуже дурні, слабкі та однакові, а сам бойовий процес відчувається незадовільним

багато багів, у тому числі зникнення мертвих тіл, з яких не можна зібрати трофеї

обмежена кількість гравців на серверах та проблеми тривалого підключення

поверхневий редактор персонажа

не виправдала очікування графіка (не відповідає минулим промо-відео)

Сюжет гри

Дія розгортається у наші дні після руйнівної глобальної пандемії. Гравців чекає мегаполіс Нью-Форчун Сіті з можливістю дослідження хмарочосів, бізнес-центрів, величезних молів, грандіозних стадіонів та інших будівель на своїх машинах.

Щоб відновити суспільство герої приєднаються до колонії Вудберрі, що вижили, побудують житло в безпечній зоні, торгуватимуть предметами і зберігатимуть багатства в особистому сховищі.

Раніше повідомлялося, що зі старту раннього доступу в The Day Before буде реалізовано "все, що хотіли" розробники, а до релізу 1.0 в гру додадуть додатковий контент (предмети, машини, будинки), виправлять баланс і помилки.