Почему играть в The Day Before - это кринж

Почему игра получила критику

Судя по первым отзывам, запуск игры The Day Before в раннем доступе прошел неоднозначно. В магазине Steam появилось 6 400 отрицательных отзывов из 7 283, что составляет всего 14 процентов положительных. Переведенный в 10-балльную шкалу, рейтинг составляет 1,4 из 10.

Пользователи выражают жалобы на проблемы с подключением, нехватку серверов и другие технические неполадки. К моменту публикации в игру играли около 35 тыс. человек.

Кроме того, сообщество Steam активно обсуждает скриншоты с проваливающимися сквозь карту персонажами, проходящими сквозь друг друга, меняющие свой размер, с разными особенностями трассировки лучей и не только.

Баги в The Day Before (фото: IGN)

Несмотря на временное удаление игры с платформы в начале 2023 года из-за спора по поводу авторских прав, она все равно оставалась второй в списке самых ожидаемых игр в Steam на этой неделе.

Изначально планируемый релиз на июнь 2022 года был перенесен на март 2023 года через переход на Unreal Engine 5, затем на ноябрь, и, наконец, на декабрь. Игра также вызвала некоторые вопросы, когда разработчики начали искать волонтеров на ключевые роли в разработке, включая локализацию и менеджмент сообщества.

Комментарии об игре

это не обещаная MMO в открытом мире. Игра напоминает Escape from Tarkov из зомби

нет ближнего боя (и это в игре про зомби)

элементов выживания тоже нет

противники очень глупы, слабы и одинаковы, а сам боевой процесс чувствуется неудовлетворительным

многие баги, в том числе исчезновение мертвых тел, из которых нельзя собрать трофеи

ограниченное количество игроков на серверах и проблемы длительного подключения

поверхностный редактор персонажа

не оправдала ожидания графика (не соответствует прошлым промо-видео)

Сюжет игры

Действие разворачивается в наши дни после разрушительной глобальной пандемии. Игроков ждет мегаполис Нью-Форчун Сити с возможностью исследования небоскребов, бизнес-центров, огромных молов, грандиозных стадионов и других построек на своих машинах.

Чтобы восстановить общество герои присоединятся к выжившей колонии Вудберри, построят жилье в безопасной зоне, будут торговать предметами и будут хранить богатства в личном хранилище.

Ранее сообщалось, что со старта раннего доступа в The Day Before будет реализовано "все, что хотели" разработчики, а к релизу 1.0 в игру добавят дополнительный контент (предметы, машины, дома), исправят баланс и ошибки.