Чому глазур тріскається і липне: помилки, про які не кажуть у рецептах

Чому глазур може бути нестійка

Кожен кулінар засмучується, коли глазур на його випічці втрачає свій гарний вигляд - вона тріскається, обвалюється, липне. Але цього дуже легко уникнути, якщо знати декілька маленьких секретів.

Тріщини виникають через надмірне пересушування, занадто швидке застигання або неправильну пропорцію білка та цукру.

Крихкою глазур стає, якщо у рецептурі не вистачає стабілізаторів або ви неправильно збивали.

Липкість з'являється, якщо цукор не повністю розчинився або глазур набрала вологу з повітря.

Що додати у глазур

Кислота (лимонний сік або яблучний оцет)

Це допоможе стабілізувати білок, буде запобігати кристалізації. На 1 білок додайте ½ чайної ложки.

Крохмаль (кукурудзяний або картопляний)

Крохмаль зменшує крихкість, забезпечує м'яку та матову структуру. Додайте 1 чайну ложку на кожні 200 г цукрової пудри.

Глюкозний сироп або мед

Допоможе уникнути тріщини та забезпечить глазурі еластичність. Додавати 1-2 чайних ложки на порцію.

Сухе молоко або вершки

Вони роблять глазур насиченою, зменшують ламкість після застигання. Додайте 1 чайну ложку на порцію.

Гліцерин харчовий

Тримає вологу всередині та дає "живу" поверхню без пересихання. Для потрібного ефекту потрібно всього ½ чайної ложки.

За словами досвідчених кондитерів, найчастіша проблема глазурі - у недотриманні технології, а не у самому рецепті. Додавання кислоти або глюкозного сиропу - це вже стандарт у професійній кухні.

Але що більш важливо - не пересушувати глазур під час сушіння паски, особливо у духовці після випікання.