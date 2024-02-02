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12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

П'ятниця 02 лютого 2024 16:44
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12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото) Манікюр на 2024 рік (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Стильний манікюр та охайні руки - візитівка будь-якої жінки. Але обрати дійсно вдалий дизайн буває досить важко, адже кольорів дуже багато. Втім, ви можете обрати щось з цих 12 ідей, які вважаються найтрендовішими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який манікюр буде у тренді протягом усього 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Woman And Home, Instagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "Stephanie Yianni", "Bryony Howell", "KIRST".

Стильний френч

Французький манікюр у 2024 році не обов'язково має бути класичним. Спробуйте додати кольору або попросіть вашого майстра зробити незвичайний дизайн.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)Манікюр на день закоханих (фото: instagram.com/gelsbybry)

Розкішний червоний

Звісно, класичні червоні кольори не виходять з моди. Головне - не зіпсуйте усе якимись додатковими дизайнами. Однотонне червоне покриття завжди в тренді і виглядає дуже ефектно.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)Стильний манікюр (фото: instagram.com/stephanieyianni_)

Глибокий темно-синій

Як виявилося, цього року такий колір знов повернувся у моду. Насичені, глибокі - від кольору хмар до морської хвилі - сині відтінки будуть дуже актуальними протягом усього 2024 року.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)Модний манікюр на зиму (фото: instagram.com/gelsbybry)

Квіткові мотиви

Вже скоро весна, а тому якщо ви хочете освіжити свій образ квітковим манікюром - не стримуйтеся. Такі мотиви будуть у тренді, тому ви точно не будете виглядати старомодною, якщо оберете сучасний дизайн з квітами.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)Манікюр на весну (фото: instagram.com/kirstnailartist)

Нюдовий Balletcore

Цей дизайн підкорює модниць, його називають "манікюром балерин". Стримані відтінки та м'які кутики нігтів - ніжність та стиль чудово поєднуються у такому дизайні.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Манікюр для жінок (скріншот)

Витончений бордовий

Звісно ж, червоний манікюр не обмежується класичними та яскравими кольорами. Цього року можете не відмовляти собі у бордовому манікюрі. Глибокі та "криваві" кольори будуть у тренді.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Ідея манікюру для дівчини (фото: instagram.com/gelsbybry)

Хромований манікюр

Цей дизайн впевнено закріпився у трендах, хоча його почали носити ще минулого року. Втім, зараз нейл-майстрині вміють робити такий манікюр без особливого клопоту. Достатньо втирки або ж "хромованого" топу з мікроблискітками.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Наймодніші нігті 2024 року (фото: instagram.com/gelsbybry)

"Глазуровані" нігті

Ще одна варіація "хрому" - спокуслива "глазур". Обирайте світлу базу та експериментуйте з відтінками втирки. Такі нігті зроблять вас дуже модною.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Стильний манікюр на кожен день (фото: instagram.com/gelsbybry)

Класичний френч

А якщо ви не любите щось яскраве - обирайте класику. Цього року класичний французький манікюр повернеться у моду. Тому сміливо просіть майстра про улюблений дизайн.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Чи модно робити френч (фото: instagram.com/gelsbybry)

Молочна пастель

Молочні бази будуть дуже модними протягом усього року. Ви можете забути про постійні страждання через те, що вам важко обрати дизайн. Робіть молочний манікюр з м'якими відтінками і ваші ручки завжди будуть найкрасивішими.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Стильний нюдовий манікюр (скріншот)

Прозорий глянець

Для фанаток "голих" нігтів теж є сюрприз. Цього року в моді буде манікюр "дорогої жінки" - саме так називають прозоре покриття з глянцевим топом. Це завжди виглядає стильно й ефектно.

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Який манікюр роблять багаті жінки (скріншот)

Дизайн "черепаха"

Ну а на останок придивіться до трендового дизайну, який вже називають ідеальним варіантом на літо. Коричневі кольори у поєднанні з таким принтом витіснять "зебру" та "леопардів" - нині в тренді саме "черепаха".

12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Стильний манікюр на літо (фото: snstagram.com/kirstnailartist)

Раніше ми вже розповідали, що трихолог назвала помилку у митті голови, яку роблять майже усі.

Окрім цього, нещодавно було названо сім головних аксесуарів 2024 року, які мають бути у гардеробі кожної модниці.

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