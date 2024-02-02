12 трендових ідей манікюру, які зроблять вас наймоднішою (фото)

Стильний манікюр та охайні руки - візитівка будь-якої жінки. Але обрати дійсно вдалий дизайн буває досить важко, адже кольорів дуже багато. Втім, ви можете обрати щось з цих 12 ідей, які вважаються найтрендовішими.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Woman And Home, Instagram-сторінки нейл-блогерок з ніками "Stephanie Yianni", "Bryony Howell", "KIRST".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який манікюр буде у тренді протягом усього 2024 року.

Стильний френч

Французький манікюр у 2024 році не обов'язково має бути класичним. Спробуйте додати кольору або попросіть вашого майстра зробити незвичайний дизайн.

Манікюр на день закоханих (фото: instagram.com/gelsbybry)

Розкішний червоний

Звісно, класичні червоні кольори не виходять з моди. Головне - не зіпсуйте усе якимись додатковими дизайнами. Однотонне червоне покриття завжди в тренді і виглядає дуже ефектно.

Стильний манікюр (фото: instagram.com/stephanieyianni_)

Глибокий темно-синій

Як виявилося, цього року такий колір знов повернувся у моду. Насичені, глибокі - від кольору хмар до морської хвилі - сині відтінки будуть дуже актуальними протягом усього 2024 року.

Модний манікюр на зиму (фото: instagram.com/gelsbybry)

Квіткові мотиви

Вже скоро весна, а тому якщо ви хочете освіжити свій образ квітковим манікюром - не стримуйтеся. Такі мотиви будуть у тренді, тому ви точно не будете виглядати старомодною, якщо оберете сучасний дизайн з квітами.

Манікюр на весну (фото: instagram.com/kirstnailartist)

Нюдовий Balletcore

Цей дизайн підкорює модниць, його називають "манікюром балерин". Стримані відтінки та м'які кутики нігтів - ніжність та стиль чудово поєднуються у такому дизайні.

Манікюр для жінок (скріншот)

Витончений бордовий

Звісно ж, червоний манікюр не обмежується класичними та яскравими кольорами. Цього року можете не відмовляти собі у бордовому манікюрі. Глибокі та "криваві" кольори будуть у тренді.

Ідея манікюру для дівчини (фото: instagram.com/gelsbybry)

Хромований манікюр

Цей дизайн впевнено закріпився у трендах, хоча його почали носити ще минулого року. Втім, зараз нейл-майстрині вміють робити такий манікюр без особливого клопоту. Достатньо втирки або ж "хромованого" топу з мікроблискітками.

Наймодніші нігті 2024 року (фото: instagram.com/gelsbybry)

"Глазуровані" нігті

Ще одна варіація "хрому" - спокуслива "глазур". Обирайте світлу базу та експериментуйте з відтінками втирки. Такі нігті зроблять вас дуже модною.

Стильний манікюр на кожен день (фото: instagram.com/gelsbybry)

Класичний френч

А якщо ви не любите щось яскраве - обирайте класику. Цього року класичний французький манікюр повернеться у моду. Тому сміливо просіть майстра про улюблений дизайн.

Чи модно робити френч (фото: instagram.com/gelsbybry)

Молочна пастель

Молочні бази будуть дуже модними протягом усього року. Ви можете забути про постійні страждання через те, що вам важко обрати дизайн. Робіть молочний манікюр з м'якими відтінками і ваші ручки завжди будуть найкрасивішими.

Стильний нюдовий манікюр (скріншот)

Прозорий глянець

Для фанаток "голих" нігтів теж є сюрприз. Цього року в моді буде манікюр "дорогої жінки" - саме так називають прозоре покриття з глянцевим топом. Це завжди виглядає стильно й ефектно.

Який манікюр роблять багаті жінки (скріншот)

Дизайн "черепаха"

Ну а на останок придивіться до трендового дизайну, який вже називають ідеальним варіантом на літо. Коричневі кольори у поєднанні з таким принтом витіснять "зебру" та "леопардів" - нині в тренді саме "черепаха".

Стильний манікюр на літо (фото: snstagram.com/kirstnailartist)