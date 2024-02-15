Почему гель-лак не держится на ногтях: названы 5 причин

Гель-лак - это возможность сделать эффектный и устойчивый маникюр, который должен продержаться от 2 до 4 недель. Однако иногда бывает так, что гель-лак начинает откалываться уже через несколько дней.

Почему такой лак может не держаться на ногтях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman Life.

Состояние ногтей

У всех девушек разная ногтевая пластина - у кого-то она крепкая, а у кого-то не очень. При наличии слабых ногтей мастера рекомендуют делать укрепление, для которого лучше подходит каучуковая база. Также результат зависит от профессионализма мастера - сможет ли он оценить состояние ногтевой пластины и правильно подобрать материалы.

Технология нанесения

Очень важно придерживаться технологии нанесения каждого из продуктов, используемых при покрытии гелем. Если гель-лак не досушить в лампе, то покрытие держаться не будет. Также важно "запечатывать" кончики ногтевой пластины во время нанесения финального слоя топового покрытия, ведь это продлевает срок ношения маникюра.

Качество материалов

Важную роль играют материалы, которыми производятся покрытия. Дешевые продукты не могут быть качественными, потому смотрите, что использует ваш мастер. Некачественное покрытие опасно для вашего здоровья и может вызвать аллергию, не говоря уже об устойчивости и качестве маникюра.

Состояние здоровья

Есть еще один фактор, на который трудно повлиять - это состояние здоровья нашего организма. Во время болезни следует отказаться от любого покрытия. Гормональные препараты, курсы антибиотиков, стрессы и сильные эмоциональные переживания отражаются на стойкости покрытия.

Следует отдельно выделить такой фактор, как беременность - покрытие может держаться слишком крепко или не держаться вообще. И эта ситуация может изменяться непредсказуемо, на разных сроках беременности.

"Ручная работа"

У каждого из нас разный ритм жизни и все, что мы делаем каждый день, так же влияет на устойчивость покрытия. Частый контакт с водой во время приготовления или уборки (ногтевая пластина при этом становится мягкой), постоянный контакт с бытовой химией, длительная ежедневная работа с клавиатурой, постоянные тренировки в спортзале, и просто неосторожное обращение с ногтями - все это может спровоцировать отслойку покрытие.