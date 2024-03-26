Чому дочка Анджеліни Джолі вирішила жити з Бредом Піттом

Донька Анджеліни Джолі й Бреда Пітта заявила, що вона після свого 18-річчя вирішила жити з татом, а не з мамою.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання In Touch Weekly.
Донька голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло заявила про своє дуже серйозне та доросле рішення - вона хоче жити зі своїм батьком та вирішила покинути дім своєї матусі.
На тлі перепалок своїх батьків, Шайло лише хоче більше часу проводити з батьком. Тому Джолі не стала забороняти донці жити з батьком.
До того Шейла обожнює свого батька і любить проводити з ним час. Вона завжди була татовою донькою.
Як відомо, будинок Бреда Пітта в Лос-Феліс розташований за кілька хвилин пішки від будинку його екс-дружини й Шайло може у будь-який момент завітати до мами та своїх братів і сестер.
Анджеліна Джолі з донькою (фото: instagram.com/shiloh.joliepit)
Відомо, що Шайло не сварилася з Анджеліною та незабаром їй виповниться 18, саме тому вона має повне право приймати такі рішення без батьківського дозволу.
Сама Джолі, яка досі перебуває у поганих стосунках з колишнім чоловіком, не в захваті від бажання доньки з'їхати. Але жінка не збирається заперечувати рішенню доньки та відпускає її.
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