UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому дочка Анджеліни Джолі вирішила жити з Бредом Піттом

Анджеліна Джолі з донькою (фото: instagram.com/shiloh.joliepit)
Автор: Юлія Любченко

Донька Анджеліни Джолі й Бреда Пітта заявила, що вона після свого 18-річчя вирішила жити з татом, а не з мамою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання In Touch Weekly.

Чому дочка Бреда Пітта вирішила жити з ним 

Донька голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло заявила про своє дуже серйозне та доросле рішення - вона хоче жити зі своїм батьком та вирішила покинути дім своєї матусі.  

На тлі перепалок своїх батьків, Шайло лише хоче більше часу проводити з батьком. Тому Джолі не стала забороняти донці жити з батьком.

До того Шейла обожнює свого батька і любить проводити з ним час. Вона завжди була татовою донькою. 

Як відомо, будинок Бреда Пітта в Лос-Феліс розташований за кілька хвилин пішки від будинку його екс-дружини й Шайло може у будь-який момент завітати до мами та своїх братів і сестер.

Анджеліна Джолі з донькою (фото: instagram.com/shiloh.joliepit)

Реакція Анджеліни Джолі на рішення доньки

Відомо, що Шайло не сварилася з Анджеліною та незабаром їй виповниться 18, саме тому вона має повне право приймати такі рішення без батьківського дозволу. 

Сама Джолі, яка досі перебуває у поганих стосунках з колишнім чоловіком, не в захваті від бажання доньки з'їхати. Але жінка не збирається заперечувати рішенню доньки та відпускає її.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджеліна ДжоліБрэд ПиттДіти