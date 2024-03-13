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Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)

Середа 13 березня 2024 17:11
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Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото) Анджеліна Джолі (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Анджеліна Джолі дебютувала як модельєр на 96-й церемонії вручення премії Оскар 2024 із неймовірною сукнею.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку бренду Джолі.

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню

Актриса створила свою першу сукню для американської журналістки і письменниці Сулейки Жауад, яка з'явилася в ній на червоній доріжці Оскар 2024 й підкорила публіку.

Свій бренд Atelier Jolie багатодітна мати запустила минулого року. Але саме ця сукня стала для неї дебютною.

Її особливість у тому, що на подолі сукні з сірої плісерованої тканини зображений портрет чоловіка Сулейки. Він ніби диригує своєю першою симфонією. А ось автором цієї ілюстрації став художник Чаз Гест.

Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню (фото: instagram.com/atelierjolieofficial)

Зображення на сукні стало відсиланням до документальної стрічки "Американська симфонія", в якій письменниця знялася разом зі своїм чоловіком, актором і музикантом Джоном Батістою.

Власне, цю ж стрічку було номіновано на Оскар у категорії "Найкраща пісня до фільму", але заповітну статуетку забрав фільм "Барбі".

"Я пишаюся і глибоко захоплююся Сулейкою і тим, як вона проживає свою долю - проходячи через труднощі з силою та неповторною грацією", - сказала Джолі.

Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)Анджеліна Джолі показала свою першу та успішну дизайнерську роботу (фото)

Анджеліна Джолі показала свою першу дизайнерську сукню (фото: instagram.com/suleikajaouad)

Раніше ми розповідали, що Анджеліна Джолі хоче назавжди кинути акторську кар'єру.

Також дізнавайтеся секрети фірмового макіяжу Анджеліни Джолі.

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