Чому дівчат-підлітків приваблюють хлопці, які завдають їм болю: сувора правда від старшокласників

Коли хлопчики та дівчатка досягають підліткового віку, в їхніх переписках починає з'являтися багато повідомлень, які пов'язують потяг з насильством. Ці повідомлення - від групи однолітків, телевізійних серіалів, фільмів, музики, соціальних мереж. І переважна більшість зображує хлопців з жорстоким і принизливим ставленням до дівчат.

Що не так з підлітками й чому дівчат приваблюють "погані" хлопці, розбиралося РБК-Україна (проєкт Styler) разом зі спеціалістами The Conversation.

Популярність "поганих" хлопців формує група

Психологи пояснюють, що повідомлення, які пов'язують потяг з насильством і презирством, можуть виникати у різних умовах і різними способами, і цей зв'язок відомий як "примусовий домінуючий дискурс".

Довгостроковий вплив цього дискурсу змушує дівчат вважати жорстоких хлопців привабливими, що зрештою штовхає їх на токсичні емоційні та сексуальні стосунки.

У нещодавньому досліджені фахівці проаналізували способи, якими цей дискурс проявляється в групі однолітків, спонукаючи деяких дівчат до так званих "зневажливих зв'язків" з хлопцями, які погано до них ставляться та виявляють насильницьке ставлення та поведінку і страждають від наслідків.

В опитувані підлітків 15-16 років з'ясовували про взаємодію в групах своїх однолітків - групах людей однакового віку, з якими вони мають спільні інтереси та діяльність, у школі чи за її межами, з ким вони спілкуються та будують свою ідентичність.

Тиск однолітків та бажання пристосуватися

Група однолітків є одним з найважливіших умов для соціалізації, навчання підлітків, і тиск з боку однолітків може спонукати деяких дівчат до спілкування з жорстокими хлопцями, навіть якщо вони цього не хочуть.

Фактично, оточення підлітків "диктує", хто є у групі дійсно популярним та привабливим, а хто ні. Переважно популярними стають хлопці з насильницькими поглядами та поведінкою й у групі створюється певний тиск, який чітко вказує дівчатам, що саме оцей хлопець - вау, а інші - таке собі.

Такий тиск призводить до того, що насильницька поведінка нормалізується та приймається, і навіть до того, що дівчата приймають це за кохання, що штовхає їх на токсичні стосунки.

Крім того, тиск з боку однолітків також ґрунтується на медійних повідомленнях, яким піддаються молоді люди.

"Я дивився серіал, в якому дівчина спочатку зустрічалася з хлопцем, який погано до неї ставився, а потім він її кинув. Він постійно казав їй, що вона потворна... і вона не усвідомлювала, що в її класі є ще один хлопець, який завжди піклується про неї й що вона йому подобається", - розповіла одна з учасниць опитування.

Зі свого боку, хлопців змушують наслідувати зразки жорсткої та зневажливої маскулінності, якщо вони хочуть бути привабливими та успішними серед дівчат.

Страх бути нудним

Дівчат, які вже перебувають у стабільних стосунках з "нормальним" хлопцем без насильницьких проявів, у групі вважають "нудними". І тиск зі сторони може спонукати їх зраджувати своїм хлопцями з тими, хто демонструє більш агресивне ставлення та поведінку. Як пояснюють дівчата, які брали участь у дослідженні, це "більш цікавий досвід".

Насильницька поведінка може коливатися від вихваляння тим, що з кимось зв'язався, а потім приниження дівчини, до демонстрації презирства до дівчини, коли компанія зібралася разом, розмови з нею та погане поводження з нею як перед іншими, так і наодинці.

Часто дівчата піддаються тиску і зав'язують стосунки з тими людьми, яких вони не хочуть, і обманюють тих, хто їм подобається, тому що не хочуть бути у компанії "нудними", бояться втратити друзів.

Але на цьому роль впливу однолітків не закінчується.

Переслідування може тривати, наприклад, коли друзі фотографують дівчину з хлопцем - інтимні фото або такі, що не лишають сумнівів про їхню близькість. Потім вони можуть надсилати фото "хорошому" хлопцеві цієї дівчини, розіслати більшій кількості людей або розмістити в інтернеті, вказуючи на обман та зраду, і псуючи стосунки дівчини зі всіма навколо.

Наслідки гендерного насильства

Наукові дослідження показали, що гендерне насильство має негативні наслідки для здоров'я, включаючи хронічний біль і підвищений ризик захворювань, що передаються статевим шляхом, депресії та суїцидальних нахилів.

Приблизно 27% жінок та дівчат у віці 15-49 років зазнали певної форми фізичного або сексуального насильства, тому дуже важливо визначити фактори, які підвищують ризик гендерного насильства, особливо серед молоді, яка перебуває у перших стосунках.

Дослідження показало, що зневажливі стосунки є одним з таких факторів, якій підвищує ризик насильства за статтю серед підлітків, оскільки вони соціалізують дівчат, щоб вони нормалізувалися та були привабливими для насильства.

Крім того, коли ці стосунки розповсюджуються багатьом людям або публікуються в інтернеті, вони назавжди пов'язуються з цією дівчиною, а це може мати серйозні наслідки для її здоров'я.

"Фото будуть супроводжувати вас до могили. Деякі люди закінчують життя самогубством, тому що це дуже боляче", - зізнаються підлітки.

Хороші друзі можуть врятувати

Тиск зі сторони групи (компанії) на дівчат, щоб вони вступили у зневажливі або образливі стосунки, збільшують ймовірність того, що вони стануть жертвами гендерного насильства. Але група однолітків дівчини так само може й врятувати її від помилки.

Під час дослідження підлітки говорили про тиск з боку однолітків або "страх втратити друзів", але вони також згадували "фальшивих друзів", які тиснули на них у стосунках з кимось, з ким вони не хотіли б бути.

Враховуючи результати досліджень, робота над якісною дружбою з раннього віку може стати важливою частиною запобігання гендерному насильству та захисту від нього. Тобто, справжні друзі, які будуть бажати дівчині тільки хороше, не стануть тиснути на неї, аби вона вступила у стосунки з кимось поганим.