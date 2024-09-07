Почему девушек-подростков привлекают мальчики, которые причиняют им боль: суровая правда от старшеклассников

Когда мальчики и девочки достигают подросткового возраста, в их переписках начинает появляться много сообщений, которые связывают влечение с насилием. Эти сообщения - от группы сверстников, телевизионных сериалов, фильмов, музыки, социальных сетей. И подавляющее большинство изображает ребят с жестоким и унизительным отношением к девушкам.

Что не так с подростками и почему девушек привлекают "плохие" парни, разбиралось РБК-Украина (проект Styler) вместе со специалистами The Conversation.

Популярность "плохих" парней формирует группа

Психологи объясняют, что сообщения, связывающие тягу с насилием и презрением, могут возникать в разных условиях и разными способами, и эта связь известна как "принудительный доминирующий дискурс".

Долгосрочное влияние этого дискурса заставляет девушек считать жестоких парней привлекательными, что в конце концов толкает их на токсические эмоциональные и сексуальные отношения.

В недавнем исследовании специалисты проанализировали способы, которыми этот дискурс проявляется в группе сверстников, побуждая некоторых девушек к так называемым "пренебрежительным связям" с ребятами, которые плохо к ним относятся и проявляют насильственное отношение и поведение и страдают от последствий.

В опросе подростков 15-16 лет выясняли о взаимодействии в группах своих сверстников - группах людей одного возраста, с которыми они имеют общие интересы и деятельность, в школе или за ее пределами, с кем они общаются и строят свою идентичность.

Давление сверстников и желание приспособиться

Группа сверстников является одним из важнейших условий для социализации, обучения подростков и давление со стороны сверстников может побуждать некоторых девушек к общению с жестокими парнями, даже если они этого не хотят.

Фактически, окружение подростков "диктует", кто в группе действительно популярным и привлекательным, а кто нет. Преимущественно популярными становятся ребята с насильственными взглядами и поведением и в группе создается определенное давление, которое четко указывает девушкам, что именно этот парень - вау, а другие - такое.

Такое давление приводит к тому, что насильственное поведение нормализуется и принимается, а также к тому, что девушки принимают это за любовь, что толкает их на токсические отношения.

Кроме того, давление со стороны сверстников также основано на медийных сообщениях, которым подвергаются молодые люди.

"Я смотрел сериал, в котором девушка сначала встречалась с парнем, который плохо к ней относился, а потом он ее бросил. Он постоянно говорил ей, что она безобразна... и она не осознавала, что в ее классе есть еще один парень, не всегда заботится о ней и что она ему нравится", - рассказала одна из участниц опроса.

Со своей стороны, ребят заставляют следовать образцам жесткой и пренебрежительной маскулинности, если они хотят быть привлекательными и успешными среди девушек.

Страх быть скучным

Девушек, которые уже находятся в стабильных отношениях с "нормальным" парнем без насильственных проявлений, в группе считают "скучными". И давление со стороны может побуждать их предавать своих ребят с теми, кто демонстрирует более агрессивное отношение и поведение. Как объясняют участвовавшие в исследовании девушки, это "более интересный опыт".

Насильственное поведение может колебаться от восхваления тем, что с кем-то связалось, а затем унижения девушки, до демонстрации презрения к девушке, когда компания собралась вместе, разговоры с ней и плохое обращение с ней как перед другими, так и наедине.

Часто девушки подвергаются давлению и завязывают отношения с теми людьми, которых они не хотят и обманывают тех, кто им нравится, потому что не хотят быть в компании "скучными", боятся потерять друзей.

Но на этом роль влияния сверстников не кончается.

Преследование может продолжаться, например, когда друзья фотографируют девушку с парнем - интимные фото или не оставляющие сомнений об их близости. Затем они могут присылать фото "хорошему" парню этой девушки, разослать больше людей или разместить в интернете, указывая на обман и измену, и портя отношения девушки со всеми вокруг.

Последствия гендерного насилия

Научные исследования показали, что гендерное насилие имеет негативные последствия для здоровья, включая хроническую боль и повышенный риск передаваемых половым путем заболеваний, депрессии и суицидальных наклонностей.

Приблизительно 27% женщин и девушек в возрасте 15-49 лет претерпели определенную форму физического или сексуального насилия, поэтому очень важно определить факторы, повышающие риск гендерного насилия, особенно среди молодежи, которая находится в первых отношениях.

Исследование показало, что пренебрежительные отношения являются одним из таких факторов, которые повышают риск насилия по полу среди подростков, поскольку они социализируют девушек, чтобы они нормализовались и были привлекательными для насилия.

Кроме того, когда эти отношения распространяются многим или публикуются в интернете, они навсегда связываются с этой девушкой, а это может иметь серьезные последствия для ее здоровья.

"Фото будут сопровождать вас в могилу. Некоторые люди кончают жизнь самоубийством, потому что это очень больно", - признаются подростки.

Хорошие друзья могут спасти

Давление со стороны группы (компании) на девушек, чтобы они вступили в пренебрежительные или обидные отношения, увеличивают вероятность того, что они станут жертвами гендерного насилия. Но группа сверстников девушки тоже может и спасти ее от ошибки.

Во время исследования подростки говорили о давлении со стороны сверстников или "страхе потерять друзей", но они также упоминали "фальшивых друзей", которые давили на них в отношениях с кем-то, с кем они не хотели бы быть.

Учитывая результаты исследований, работа над качественной дружбой с раннего возраста может стать важной частью предотвращения гендерного насилия и защиты от него. То есть настоящие друзья, которые будут желать девушке только хорошее, не станут давить на нее, чтобы она вступила в отношения с кем-то плохим.