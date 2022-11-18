Дитина вередує при прийомі їжі: перевірте, чи не робите ви помилки багатьох батьків

Зайва тривожність

Чим більше мама чи тато намагаються нагодувати дитину, тим менше у малюка є бажання їсти. Періодичний потяг до того, щоб перегодувати свою дитину у батьків виникає тоді, коли були якісь проблеми з грудним вигодовуванням.

Позбавлення самостійності

Якщо батьки продовжують самостійно годувати дитину з ложки, коли вона вже може це робити сама, то апетит знижуватиметься. Вважається, що діти у віці близько року починають виявляти інтерес до дорослої їжі та її самостійного її прийому.

Дайте малюкові можливість навчитися користуватися самостійно столовими предметами та годувати себе самостійно. Це сформує здоровий апетит та правильні харчові звички.

Неправильний момент

У дитини можуть бути свої власні уявлення про трапезу. Наприклад, вона починає вередувати, коли бачить, що їй доведеться їсти на самоті. Їй хочеться бути схожою на батьків і робити все так, як роблять вони.

Тому рекомендується малюків якомога раніше привчати до спільної трапези за спільним столом. Якщо вам потрібно нагодувати дитину в інший час, візьміть собі тарілку і складіть компанію.

Якщо дитина ще не може сидіти за спільним столом самостійно, поставте до столу дитяче крісло або посадіть її на коліна.

Розміри порції та час трапези

Ви здивуєтеся, але навіть зовсім малі діти можуть визначити, скільки їм їсти та коли. Немовля практично завжди подає знак самі, що голодне та засинає, коли насичується. Тому не варто переживати, що дитина не доїсть.

Якщо вона зголодніє, то поїсть щільніше. Якщо ж ви почнете годувати частіше, то не дивуйтеся, що порції надто малі – дитина швидше наїдається.

Даєте їсти те, що вам не до смаку

Дитина, яка вже вміє говорити, рано чи пізно запитає, чому ви не їсте кашу чи броколі, чи будь-яку іншу їжу, яку ви їй даєте та самі не їсте.

Намагайтеся їсти щось схоже, щоб у голові малюка не з'являлися думки, що він їсть щось неправильне та несмачне.

До речі, харчові звички багато в чому виробляються саме за рахунок того, що їдять батьки на очах у дитини, а не вона сама. Якщо ви хочете, щоб вона любила овочі – їжте овочі.

Забороняєте їсти солодке

Їсти солодке дитині можна, але в обмежених кількостях. Якщо ви щось дитині забороняєте, вона починає хотіти цього більше. І це призводить до переїдання солодощами чи шкідливою їжею.

Дозволяєте відволікатися

Під час їжі не дозволяйте дивитися мультфільми, телевізор, грати на планшеті чи телефоні. Через це дитина втрачає здатність розуміти, коли вона наїлася, а коли ні. Або - коли вона голодна, а коли їсти не хочеться.