Ребенок капризничает при приеме пищи: проверьте, не совершаете ли вы ошибки многих родителей

Излишняя тревожность

Чем больше мама или папа пытаются накормить ребенка, тем меньше у малыша есть желание есть. Периодическая тяга к тому, чтобы перекормить своего ребенка у родителей возникает тогда, когда были какие-то проблемы с грудным вскармливанием.

Лишение самостоятельности

Если родители продолжают самостоятельно кормить ребенка с ложки, когда он уже может это делать сам, то аппетит будет снижаться. Считается, что дети в возрасте около года начинают проявлять интерес ко взрослой пище и к ее самостоятельному приему.

Дайте малышу возможность научиться пользоваться самостоятельно столовыми предметами и кормить себя самостоятельно. Это сформирует здоровый аппетит и правильные пищевые привычки.

Неправильный момент

У ребенка могут быть свои собственные представления о трапезе. Например, он начинает капризничать, когда видит, что ему придется есть в одиночестве. Ему хочется быть походим на родителей и делать все так, как делают они.

Поэтому рекомендуется малышей как можно ранее приучать к совместной трапезе за общим столом. Если же вам нужно накормить ребенка в другое время, возьмите себе тарелку и составьте компанию.

Если ребенок еще не может сидеть за общим столом самостоятельно, то поставьте к столу детское кресло или посадите его на колени.

Размеры порции и время трапезы

Вы удивитесь, но даже совсем малыши могут определить, сколько им есть и когда. Грудные дети практически всегда подают знак сами, что голодны и засыпают, когда насыщаются. Поэтому не стоит переживать, что ребенок не доест.

Если он проголодается, то поест более плотно. Если же вы начнете кормить чаще, то не удивляйтесь, что порции слишком малы - ребенок быстрее наедается.

Даете есть то, что вам не по вкусу

Ребенок, который уже умеет говорить, рано или поздно спросит, почему вы не едите кашу или брокколи, или любую другую пищу, которую вы ему даете и сами не едите.

Старайтесь есть что-то похожее, чтобы в голове малыша не появлялись мысли, что он ест что-то неправильное и невкусное.

Кстати, пищевые привычки во многом вырабатываются именно за счет того, что едят родители на глазах у ребенка, а не он сам. Если вы хотите, чтобы он любил овощи - ешьте овощи.

Запрещаете есть сладкое

Есть сладкое ребенку можно, но в ограниченных количествах. Если вы что-то ребенку запрещаете, он начинает хотеть этого больше. И это приводит к перееданию сладостями или вредной пищей.

Позволяете отвлекаться

Во время еды не позволяйте смотреть мультфильмы, телевизор, играть на планшете или в телефоне. Из-за этого ребенок теряет способность понимать, когда он наелся, а когда нет. Или - когда он голоден, а когда есть не хочется.