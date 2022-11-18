Ребенок капризничает при приеме пищи: проверьте, не совершаете ли вы ошибки многих родителей

Родители часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенок плохо ест. Такое поведение часто называют "капризами", но оказывается у этой проблемы есть свои причины. И большое значение имеет реакция родителей на поведение ребенка во время еды.
Какие ошибки делают родители при попытке накормить ребенка - читайте в материале ниже.
Чем больше мама или папа пытаются накормить ребенка, тем меньше у малыша есть желание есть. Периодическая тяга к тому, чтобы перекормить своего ребенка у родителей возникает тогда, когда были какие-то проблемы с грудным вскармливанием.
Если родители продолжают самостоятельно кормить ребенка с ложки, когда он уже может это делать сам, то аппетит будет снижаться. Считается, что дети в возрасте около года начинают проявлять интерес ко взрослой пище и к ее самостоятельному приему.
Дайте малышу возможность научиться пользоваться самостоятельно столовыми предметами и кормить себя самостоятельно. Это сформирует здоровый аппетит и правильные пищевые привычки.
У ребенка могут быть свои собственные представления о трапезе. Например, он начинает капризничать, когда видит, что ему придется есть в одиночестве. Ему хочется быть походим на родителей и делать все так, как делают они.
Поэтому рекомендуется малышей как можно ранее приучать к совместной трапезе за общим столом. Если же вам нужно накормить ребенка в другое время, возьмите себе тарелку и составьте компанию.
Если ребенок еще не может сидеть за общим столом самостоятельно, то поставьте к столу детское кресло или посадите его на колени.
Вы удивитесь, но даже совсем малыши могут определить, сколько им есть и когда. Грудные дети практически всегда подают знак сами, что голодны и засыпают, когда насыщаются. Поэтому не стоит переживать, что ребенок не доест.
Если он проголодается, то поест более плотно. Если же вы начнете кормить чаще, то не удивляйтесь, что порции слишком малы - ребенок быстрее наедается.
Ребенок, который уже умеет говорить, рано или поздно спросит, почему вы не едите кашу или брокколи, или любую другую пищу, которую вы ему даете и сами не едите.
Старайтесь есть что-то похожее, чтобы в голове малыша не появлялись мысли, что он ест что-то неправильное и невкусное.
Кстати, пищевые привычки во многом вырабатываются именно за счет того, что едят родители на глазах у ребенка, а не он сам. Если вы хотите, чтобы он любил овощи - ешьте овощи.
Есть сладкое ребенку можно, но в ограниченных количествах. Если вы что-то ребенку запрещаете, он начинает хотеть этого больше. И это приводит к перееданию сладостями или вредной пищей.
Во время еды не позволяйте смотреть мультфильмы, телевизор, играть на планшете или в телефоне. Из-за этого ребенок теряет способность понимать, когда он наелся, а когда нет. Или - когда он голоден, а когда есть не хочется.
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