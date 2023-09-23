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Чому дитина "нічого не їсть" і що з цим робити батькам

Що робити, коли дитина погано їсть (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Збалансоване харчування - це запорука здоров’я усіх дітей. Від того, як дитина харчується у перші три роки життя, залежить подальше здоров’я. Багато батьків хвилюється, адже дитина мало їсть, тому варто знати про усі причини такої поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко в TikTok.

Чому дитина не хоче їсти

За словами експерта, усі дітки абсолютно різні та у кожен період життя дитині потрібно різне. Фармацевт каже, якщо батьки дуже переймаються, чи все добре з дитиною, то можна здати загальний аналіз крові. 

Зокрема, якщо показники в нормі, то не переймайтесь, адже з дитиною все добре.

"Бо заведено вважати, що повненькі діти - це норма і це свідчить про здоров'я, але насправді це не так", - йдеться у повідомленні.

Культура харчування формується в дитинстві. Тому, коли зараз дівчині 20 років і вона не може схуднути, адже звикла їсти багато і нездорову їжу. То це звички, яких не так легко позбутися. 

Не потрібно перегодовувати діток, нехай вони з дитинства вчаться чути своє тіло і відчувати, коли вони голодні, а коли вже ситі.

Що робити батькам

Надмірна перебірливість в їжі - це погіршення якості життя родини.

Якщо проблема не в травмі, яка могла призвести до недружніх стосунків з їжею, і не в серйозному захворюванні, яке кардинально впливає на апетит дитини, то варто подумати про зміни в стилі харчування. А саме:

  • менше перекусів
  • більше руху
  • більше часу на свіжому повітрі
  • дослухайтеся до побажань та смаків дитини
  • залучайте дитину до приготування та купівлі їжі, формуйте разом меню, експериментуйте зі стравами
  • жодного примусу
  • їжа не може бути покаранням чи винагородою

Однак, якщо це призводить до проблем зі здоров'ям дитини, необхідно покращити ставлення до їжі за допомогою ігор. 

Кулінарні ігри допоможуть простимулювати апетит дитини, а також можна навчитися сортувати продукти, рахувати їх. Спробуйте визначати продукти з заплющеними очима за запахом, смаком, доторком.

Також можна пограти з дитиною в ресторан. Складіть меню, красиво накрийте стіл, визначте, хто офіціант, а хто відвідувач.

@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #longervideos оригінальний звук - Анна Фармацевт

Раніше ми повідомляли, що потрібно їсти, щоб покращити стан волосся, зір та уникнути стресу.

Також читайте, що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса.

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