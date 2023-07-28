Чому деяким жінкам не вдається побудувати стосунки: пояснення психолога

Всім хочеться побудувати хороші та міцні стосунки, які приноситимуть щастя, проте чомусь не виходить. І в чоловіків, і в жінок можуть бути на це різні причини.

Про те, чому жінкам не вдається побудувати стосунки з чоловіками, розповіла психолог Олена Лівшун у своєму Instagram.

Погані стосунки батьків

За словами психолога, це той випадок, коли мати страждала у стосунках із батьком. Така модель взаємин закріплюється у підсвідомості дитини, яку потім вона її копіює у дорослому житті. Через це ви не можете дозволити собі не страждати в стосунках й не знаєте іншої моделі поведінки у своєму життєвому досвіді.

Порівняння партнера з батьком

Тато для вас - це ідеал, з яким ніколи і ніхто не зрівняється. Ви постійно з ним порівнюєте своїх обранців, які будуть завжди програвати йому.

Надмірна прив'язаність до матері

Мати має дуже великий вплив на свою доньку та заважає процесу сепарації. Таким чином розвивається травма залежності від мами. Навіть, якщо коли їй вдається вийти заміж, ця проблема не зникне і мати буде мати великий вплив на шлюб.

Змішані почуття

Це пов'язано дитячою травмою - порушенням прив'язаності. Мається на увазі, коли людина не має емоційного зв'язку зі своїми батьками. Ви не можете сформувати здорові стосунки та прив'язаність до партнера, спрямовувавши на нього любов та ненависть одночасно.

Знецінення ролі дружини

Мається на увазі, що ви несвідомо знецінюєте позицію дружини, тому потрапляєте у роль коханки. Варто пам'ятати, що стосунки з одруженим чоловіком скоріш за все не мають майбутнього. Також потрібно любити та цінувати себе, вірити, що ви достойні кращого партнера для життя.