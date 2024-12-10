Чому дельфіни катаються на хвилях від човнів: причина здивувала вчених

Чому дельфіни пливуть біля човна

Так само, як люди можуть займатися серфінгом, дельфіни можуть кататися на хвилях від носа корабля. Тобто, все заради веселощів.

Принаймні, це теорія, яка десятиліттями "пояснювала", чому китоподібні, зокрема дельфіни та морські свині погойдуються, плавають та граються поблизу морських транспортних засобів.

Що з'ясували вчені

Нові дослідження наштовхнули вчених на іншу теорію такої поведінки: дельфіни економлять енергію, серфінгуючи на корабельних хвилях, яку інакше витратили б на плавання.

Втім, як зазначає співавторка дослідження, докторка Дара Орбах з Техаського університету, те, що дельфіни отримують транспортну вигоду, не заперечує, що у них є й інша мета. Як пояснює науковиця, гра та енергоефективність не обов'язково є несумісними.

Дельфіни можуть економити енергію, пливучи поруч з човнами (ілюстративне фото: Freepik)

Як проводили дослідження

Щоб підтвердити нову теорію, дослідники спостерігали за глекорилом темним (Lagenorhynchus obscurus) біля узбережжя Нової Зеландії. Щоб зафільмувати, як китоподібні подорожували між своїми морськими кормовими угіддями та рідними прибережними водами, вченим довелося використати дрон з відеокамерою.

Це було нелегким завданням для науковців - дельфінові дуже швидкі, що змусило зменшити висоту польоту та обмежити кадр, аби відстежити рухи кожної особини.

Потім дослідники переглянули відзнятий матеріал на низькій швидкості, підраховуючи кожен раз, коли дихальний отвір ссавців відкривався і закривався, щоб визначити частоту дихання тварини.

Глекорил темний (фото: flickr.com/noaaphotolib)

За словами співавтора дослідження, доктора Лоренцо Фіорі, відкриття і закриття дихального отвору дельфінових триває не більше секунди. Коли дельфіни збільшують швидкість або енерговитрати, вони, як і люди, роблять більше вдихів, збільшуючи частоту дихання.

Однак результати показали, що під час руху на хвилі від носа корабля частота дихання дельфінів зменшується. Це вказує на те, що ссавці витрачають менше зусиль - тому цілком можливо, що дельфіни використовують кораблі як засіб пересування.

Залежно від висоти, ваги або способу пересування у воді, судна створюють різні хвилі, а це означає, що дельфіни по-різному взаємодіють з ними.

Розуміння цієї поведінки не лише допомагає краще зрозуміти екосистему дельфінів, але й допомагає людям встановлювати правила та вимоги безпеки.

Як пояснюють дослідники, якщо рухатися з певною швидкістю, дельфіни рідше катаються на хвилях від човна - це означає, що, можливо, човен повинен сповільнюватися в певних місцях и прискорюватися в інших.