Почему дельфины катаются на волнах от лодок: причина удивила ученых

Почему дельфины плывут возле лодки

Так же как люди могут заниматься серфингом, дельфины могут кататься на волнах от носа корабля. То есть все ради веселья.

По крайней мере, это теория, которая десятилетиями "объясняла", почему китообразные, в частности, дельфины и морские свиньи покачиваются, плавают и играют вблизи морских транспортных средств.

Что выяснили ученые

Новые исследования натолкнули ученых на другую теорию такого поведения: дельфины экономят энергию, катаясь на корабельных волнах, которую иначе потратили бы на плавание.

Впрочем, как отмечает соавтор исследования, доктор Дара Орбах из Техасского университета, то, что дельфины получают транспортную выгоду, не отрицает, что у них есть и другая цель. Как объясняет ученая, игра и энергоэффективность необязательно несовместимы.

Дельфины могут экономить энергию, плывя рядом с лодками (иллюстративное фото: Freepik)

Как проводили исследования

Чтобы подтвердить новую теорию, исследователи наблюдали за темным дельфином (Lagenorhynchus obscurus) у побережья Новой Зеландии. Чтобы снять, как китообразные путешествовали между своими морскими кормовыми угодьями и родными прибрежными водами, ученым пришлось использовать дрон с видеокамерой.

Это была нелегкая задача для ученых - дельфиновые очень быстрые, что заставило уменьшить высоту полета и ограничить кадр, чтобы отследить движения каждой особи.

Затем исследователи просмотрели отснятый материал на низкой скорости, подсчитывая каждый раз, когда дыхательное отверстие млекопитающих открывалось и закрывалось, чтобы определить частоту дыхания животного.

Темный дельфин (фото: flickr.com/noaaphotolib)

По словам соавтора исследования, доктора Лоренцо Фиори, открытие и закрытие дыхательного дельфинового отверстия длится не более секунды. Когда дельфины увеличивают скорость или энергозатраты, они, как и люди, делают больше вдохов, увеличивая частоту дыхания.

Однако результаты показали, что при движении на волне от носа корабля частота дыхания дельфинов уменьшается. Это указывает на то, что млекопитающие тратят меньше усилий - поэтому вполне возможно, что дельфины используют корабли как средство передвижения.

В зависимости от высоты, веса или способа передвижения в воде, корабли создают разные волны, а это означает, что дельфины по-разному взаимодействуют с ними.

Понимание этого поведения не только помогает лучше понять экосистему дельфинов, но помогает людям устанавливать правила и требования безопасности.

Как объясняют исследователи, если двигаться с определенной скоростью, дельфины реже катаются на волнах от лодки - это означает, что, возможно, лодка должна замедляться в определенных местах и ускоряться в других.