Чому чоловіки ведуть довгі переписки на сайтах знайомств, а при розмовах про зустріч - зникають?

Сидите, листуєтесь із начебто адекватним чоловіком: у нього цікаві відповіді, почуття гумору, спільні теми знаходяться легко. Але варто лише натякнути на зустріч - і він випаровується. Або погоджується, домовляється - і зникає. Знайома ситуація?
Чому чоловіки багато спілкуються на сайтах знайомств, але від зустрічі вживу тікають, пояснив для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Для деяких чоловіків сайти знайомств - це не спосіб знайти стосунки, а просто цікава гра. Переписка дає відчуття уваги, легкий флірт, підживлює самооцінку, але виходити в реальність вони не планують.
У листуванні можна здаватися будь-ким: дотепним, харизматичним, впевненим у собі. Але в реальності страх невідповідності очікуванням може паралізувати.
"Він може переживати, що не буде таким цікавим, або що йому не сподобається жінка вживу", - каже коуч.
Деякі чоловіки не проти поспілкуватися, навіть трохи пофліртувати, але їх лякає будь-який натяк на реальне зближення.
"Вони можуть навіть самі пропонувати зустрітися "колись", але коли справа доходить до конкретики - у них завжди з’являються відмазки", - пояснює експерт.
Є такі персонажі, які просто колекціонують знайомства. Їм подобається сам процес, а не результат. Вони ведуть одночасно десять листувань, і як тільки жінка пропонує щось реальне - інтерес втрачається.
Він може щиро хотіти зустрітися, але сором’язливість або комплекси його зупиняють. Йому легше підтримувати ілюзію спілкування, ніж наважитися на реальний крок.
Так, інколи чоловіки на сайтах знайомств просто "відволікаються" від своєї сім’ї чи дівчини. Вони не шукають реальних побачень, їм достатньо віртуальної уваги.
Якщо вам важливе саме живе спілкування, а не безкінечні листування, варто одразу про це говорити.
Наприклад, запитати після кількох повідомлень: "Ми спілкуємось заради зустрічі чи просто так?" Це відразу відсіє тих, хто не налаштований серйозно.
"Якщо чоловік тижнями тягне переписку, але не пропонує зустріч, варто чесно запитати себе: а воно вам треба? Бо, як показує практика, той, хто дійсно хоче побачитися, не буде тягнути", - резюмує Віталій Курсік.
Раніше ми писали про те, чому 40-річним чоловікам важче побудувати серйозні стосунки.
А ще розповідали про те, як спілкуватися на сайті знайомств, щоб зацікавити співрозмовника.