Почему мужчины ведут долгие переписки на сайтах знакомств, а при разговорах о встрече - исчезают?

Сидите, переписываетесь с вроде бы адекватным мужчиной: у него интересные ответы, чувство юмора, общие темы находятся легко. Но стоит только намекнуть на встречу - и он испаряется. Или соглашается, договаривается - и исчезает. Знакомая ситуация?
Почему мужчины много общаются на сайтах знакомств, но от встречи вживую убегают, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Для некоторых мужчин сайты знакомств - это не способ найти отношения, а просто интересная игра. Переписка дает ощущение внимания, легкий флирт, подпитывает самооценку, но выходить в реальность они не планируют.
В переписке можно казаться кем угодно: остроумным, харизматичным, уверенным в себе. Но в реальности страх несоответствия ожиданиям может парализовать.
"Он может переживать, что не будет таким интересным, или что ему не понравится женщина вживую", - говорит коуч.
Некоторые мужчины не против пообщаться, даже немного пофлиртовать, но их пугает любой намек на реальное сближение.
"Они могут даже сами предлагать встретиться "когда-нибудь", но когда дело доходит до конкретики - у них всегда появляются отмазки", - объясняет эксперт.
Есть такие персонажи, которые просто коллекционируют знакомства. Им нравится сам процесс, а не результат. Они ведут одновременно десять переписок, и как только женщина предлагает что-то реальное - интерес теряется.
Он может искренне хотеть встретиться, но стеснительность или комплексы его останавливают. Ему легче поддерживать иллюзию общения, чем решиться на реальный шаг.
Да, иногда мужчины на сайтах знакомств просто "отвлекаются" от своей семьи или девушки. Они не ищут реальных свиданий, им достаточно виртуального внимания.
Если вам важно именно живое общение, а не бесконечные переписки, стоит сразу об этом говорить.
Например, спросить после нескольких сообщений: "Мы общаемся ради встречи или просто так?" Это сразу отсеет тех, кто не настроен серьезно.
"Если мужчина неделями тянет переписку, но не предлагает встречу, стоит честно спросить себя: а оно вам надо? Потому что, как показывает практика, тот, кто действительно хочет увидеться, не будет тянуть", - резюмирует Виталий Курсик.
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