Чому чоловіки худнуть швидше за жінок? Нутриціолог пояснила цю несправедливість

Яка відмінність у схудненні чоловіків і жінок

"Днями надійшло мені питання від жінки про те, чому вона бігає щоранку по 1 годині додатково, а її чоловік тільки на дивані лежить, ще й тихенько цукерки точить і при цьому худне швидше за неї. Я цілком розділяю загальне жіноче обурення з цього приводу. Але так вже закладено природою", - каже експертка.

Кондратюк наводить основні причини, чому так відбувається.

Різний рівень гормонів

"Перш за все, у жінок та чоловіків відрізняється рівень одних і тих самих гормонів у крові. Це я зараз про тестостерон говорю. Він стимулює спалювання жиру", - каже нутриціолог.

За словами Кондратюк, у жіночому організму його міститься у 15-20 разів менше, ніж у чоловічому.

"Але у жінок значно більше естрогену та прогестерону, які провокують голод. Запитаєте, нащо нам це? Відповідь проста - щоб ми могли стати мамами", - пояснює експерт.

Ще однією причиною є те, що у жінок і чоловіків відрізняються рівні гормонів щитоподібної залози.

Чоловіки мають більше м'язів

"Також важливо зазначити, що у 98% випадках чоловіки мають значно більше м’язів. А м’язи вимагають/витрачають більше енергії (їжі). Тобто, чим їх більше - тим швидше працює метаболізм. Саме тому чоловіки швидко худнуть за умови дефіциту калорій", - каже Кондратюк.