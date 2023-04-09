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Почему мужчины худеют быстрее женщин? Нутрициолог объяснила эту несправедливость

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Воскресенье 09 апреля 2023 10:28
Почему мужчины худеют быстрее женщин? Нутрициолог объяснила эту несправедливость В чем отличие похудения мужчин и женщин (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Женщины часто возмущаются, почему они соблюдают диету, бегают и много двигаются, но все равно медленнее худеют чем мужчины. Вы наверняка тоже замечали эту тенденцию.

Ответ на этот вопрос дала нутрициолог Наталья Кондратюк на своей странице в Instagram.

Какое отличие в похудении мужчин и женщин

"На днях пришел мне вопрос от женщины, почему она бегает каждое утро по 1 часу дополнительно, а ее муж только на диване лежит, еще и тихонько конфеты точит и при этом худеет быстрее чем она. Я полностью разделяю всеобщее женское возмущение по этому поводу. Но так уж заложено природой", - говорит эксперт.

Кондратюк приводит основные причины, почему так происходит.

Разный уровень гормонов

"Прежде всего, у женщин и мужчин отличается уровень одних и тех же гормонов в крови. Это я сейчас о тестостероне говорю. Он стимулирует сжигание жира", - говорит нутрициолог.

По словам Кондратюк, в женском организме его содержится в 15-20 раз меньше, чем в мужском.

"Но у женщин гораздо больше эстрогена и прогестерона, которые провоцируют голод. Спросите, зачем нам это? Ответ прост - чтобы мы могли стать мамами", - объясняет эксперт.

Еще одной причиной является то, что у женщин и мужчин отличаются уровни гормонов щитовидки.

Мужчины имеют больше мышц

Также важно отметить, что в 98% случаях мужчины имеют значительно больше мышц. А мышцы требуют/тратят больше энергии (пищи). То есть, чем их больше - тем быстрее работает метаболизм. Именно поэтому мужчины быстро худеют при дефиците калорий", - говорит Кондратюк.

Ранее мы писали о том, что спортивный тренер подверг критике популярный способ похудения.

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