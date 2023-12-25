Чому "чоловіка у розквіті сил", якого всі пам’ятають з дитинства як Карлсона, не люблять у Швеції

Карлсон - це казковий персонаж з пропелером на спині, який жив на даху у шведському місті Стокгольм та залітав у гості до 7-річного хлопчика. Багатьом із нас Карлсон здавався дуже кумедним та добрим. Проте у Швеції його не люблять.

А про те, чому ж Карлсона так не люблять у Швеції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіа Фільтр.

Чому шведи не люблять Карлсона

Шведи називають веселого Карлсона примхливим, трішки нахабним, егоїстичним, підбурювачем, вічно голодним, хвальком і ще й зрадником. Чому ж така різниця в сприйнятті одного і того ж героя?

Карлсон, як ураган, залітав в гості до малюка. Він робив безлад у квартирі, бешкетував, не думаючи про наслідки. А як тільки приходили батьки хлопчика, одразу зникав, змушуючи дитину саму виправдовуватися за розкидані речі.

Шведів така поведінка не веселить, а навпаки засмучує. Адже так поводитися не круто - підставляти друзів і втікати. Карлсон часто зникає - боїться, що його побачать батьки. Обіцяє хлопчику повернутися, але не робить цього.

Малюк полюбив нового друга та прив'язався до нього, часто чекає Карлсона в гості, а той з'являється лише тоді, коли захоче сам.

У казковій трилогії хлопчик змальований самотньою дитиною, якій батьки приділяють недостатньо уваги. Це одна із причин, чому дорослим ця казка не до вподоби.

Чому у Швеції не люблять Карлсона (фото: Кіноріум)

Чому у пострадянських країнах Карлсон назавжди оселився на даху

"Малюк і Карлсон" - один із найпопулярніших мальованих мультиплікаційних радянських фільмів. Любов до цього мультику передалася і дітям, які народжені вже не в путах Радянського Союзу.

Активний, веселий, бешкетник - таким сприйняли діти та дорослі Карлсона. Герой у мультику та книзі трішки відрізняється, але основні патерни поведінки ті ж.

Річ в тому, що дітям та дорослим із колишнього Радянського Союзу така поведінка не здавалася чимось поганим та не викликала обурення. На відміну від шведів, яких вона відштовхує. Одна із яскравих розбіжностей між радянським мультфільмом та книгою - варення.

Пам'ятаєте, як Карлсон миттєво з'їдав банку солоденького? Насправді у книзі він найбільше любив м'ясні тефтелі й торт зі збитими вершками. Адже це одні із найулюбленіших страв шведів.

А ще Карлсон - це не ім'я, а дуже популярне шведське прізвище. Воно входить у топ-5 прізвищ країни.

Чому у Швеції не люблять Карлсона (фото: Кіноріум)