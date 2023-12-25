Почему "мужчину в расцвете сил", которого все помнят с детства как Карлсона, не любят в Швеции

Карлсон – это сказочный персонаж с пропеллером на спине, который жил на крыше в шведском городе Стокгольм и залетал в гости к 7-летнему мальчику. Многим из нас Карлсон казался очень смешным и добрым. Однако в Швеции его не любят.

А о том, почему Карлсона так не любят в Швеции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа Фильтр.

Почему шведы не любят Карлсона

Шведы называют веселого Карлсона капризным, немного наглым, эгоистическим, подстрекателем, вечно голодным, хвастуном и еще предателем. Почему же такова разница в восприятии одного и того же героя?

Карлсон, как ураган, залетал в гости в малышу. Он совершал беспорядок в квартире, дебоширил, не думая о последствиях. А как только приходили родители мальчика, сразу исчезал, заставляя ребенка самого оправдываться за разбросанные вещи.

Шведов такое поведение не веселит, а наоборот огорчает. Ведь так вести себя не круто - подставлять друзей и убегать. Карлсон часто исчезает - боится, что его увидят родители. Обещает мальчику вернуться, но не делает этого.

Малыш полюбил нового друга и привязался к нему, часто ждет Карлсона в гости, а тот появляется только тогда, когда сам захочет.

В сказочной трилогии мальчик изображен одиноким ребенком, которому родители уделяют недостаточно внимания. Это одна из причин, почему взрослым эта сказка не нравится.

Почему в Швеции не любят Карлсона (фото: Кинориум)

Почему в постсоветских странах Карлсон навсегда поселился на крыше

"Малыш и Карлсон" - один из самых популярных рисованных мультипликационных советских фильмов. Любовь к этому мультику передалась и детям, рожденным уже не в путах Советского Союза.

Активный, веселый, озорник - таким восприняли дети и взрослые Карлсона. Герой в мультике и книге немного отличается, но основные паттерны поведения те же.

Дело в том, что детям и взрослым из бывшего Советского Союза такое поведение не казалось чем-то плохим и не вызывало возмущения. В отличие от шведов, которых она отталкивает. Одно из ярких разногласий между советским мультфильмом и книгой - варенье.

Помните, как Карлсон мгновенно съедал банку сладенького? На самом деле в книге он больше всего любил мясные тефтели и торт со взбитыми сливками. Ведь это одни из самых любимых блюд шведов.

А еще Карлсон – это не имя, а очень популярная шведская фамилия. Оно входит в топ-5 фамилий страны.

Почему в Швеции не любят Карлсона (фото: Кинориум)