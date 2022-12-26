Чому чоловік втрачає інтерес до жінки: всього три причини

Чому чоловік перестає хотіти свою партнерку?

Він багато працює

Якщо чоловік багато працює, то йому може і не захотітися сексу після повернення додому. Краще поспати зайві півгодини!

Порада: дайте партнерові спокій ввечері, коли він втомлений і, можливо, роздратований. Краще підсуньтеся до нього вранці.

У нього стрес

Чоловіки нерідко переймаються через роботу або гроші, особливо якщо трапилося несподіване звільнення чи фінансові втрати. При чому через деякі установки з дитинства ("будь мужиком", "не плач, ти ж не дівчинка") він може тримати це в собі й робити ще гірше.

Порада: допоможіть йому пройти через це, а коли труднощі залишаться позаду, інтим повернеться у ваше життя.

Монотонність

Інтим з часом взагалі зникає через кругообіг робочих і домашніх справ, а стосунки переростають у дружні.

Порада: повертайте близькість назад! Звісно, це не миттєвий процес, а покроковий: еротичне повідомлення, легкий флірт, бісики в очах.

І обов'язково знаходьте час побути удвох, не відволікаючись на гаджети, дітей, родичів чи побутові клопоти.