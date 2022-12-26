Чому чоловік втрачає інтерес до жінки: всього три причини

Із часом пристрасні гарячі стосунки можуть перетворюватися на монотонну рутину, і зв'язок в парі ризикує зникнути. Спробуємо розібратися, чому так трапляється зі сторони чоловіка, і з яких причин він може втратити інтерес до жінки в інтимному плані.
Про це йдеться на каналі Telegram Сексологія.
Якщо чоловік багато працює, то йому може і не захотітися сексу після повернення додому. Краще поспати зайві півгодини!
Порада: дайте партнерові спокій ввечері, коли він втомлений і, можливо, роздратований. Краще підсуньтеся до нього вранці.
Чоловіки нерідко переймаються через роботу або гроші, особливо якщо трапилося несподіване звільнення чи фінансові втрати. При чому через деякі установки з дитинства ("будь мужиком", "не плач, ти ж не дівчинка") він може тримати це в собі й робити ще гірше.
Порада: допоможіть йому пройти через це, а коли труднощі залишаться позаду, інтим повернеться у ваше життя.
Інтим з часом взагалі зникає через кругообіг робочих і домашніх справ, а стосунки переростають у дружні.
Порада: повертайте близькість назад! Звісно, це не миттєвий процес, а покроковий: еротичне повідомлення, легкий флірт, бісики в очах.
І обов'язково знаходьте час побути удвох, не відволікаючись на гаджети, дітей, родичів чи побутові клопоти.
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