Фригідність – вигаданий діагноз чи справжня проблема? Ось відповідь
Фригідність насправді застарілий термін, який в медицині не використовують, але в просторіччі дуже часто і здебільшого закидують жінкам, як щось образливе.
Що таке насправді фригідність і як зрозуміти, чи це дійсно проблема, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи.
Що означає "фригідна"?
Насправді, це дещо застаріле слово, що дедалі рідше використовується як професійний термін.
Однак у просторіччі "фригідна" все ще означає всі форми слабкого сексуального потягу та сприйняття. Його зазвичай застосовують до жінок, іноді навіть як образу.
У понятті мас, фригідність - це низька або навряд чи можлива сексуальна збудливість та/або неіснуючий або слабко виражений інтерес до сексу.
Такі симптоми на сьогодні узагальнені під терміном "розлад лібідо".
Що допомагає побороти розлад?
У багатьох випадках може допомогти психотерапія. Вона розкриває механізми і конфлікти, які призвели до зниження організмом сексуальної збудливості до мінімуму.
Психотерапія покликана знайти нові шляхи до фізичного, душевного комфорту і підтвердження власної сексуальності.
Насправді жінки, які страждають на розлад лібідо, відчувають тиск на різних рівнях. Вони хочуть сексуального задоволення, але не знають, як досягти його.
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