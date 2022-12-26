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Почему мужчина теряет интерес к женщине: всего три причины

Почему мужчина теряет интерес к женщине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Со временем страстные горячие отношения могут превращаться в монотонную рутину, и связь в паре рискует исчезнуть. Попробуем разобраться, почему так происходит со стороны мужчины, и по каким причинам он может потерять интерес к женщине в интимном плане.

Об этом говорится на канале Telegram Сексология.

Почему мужчина перестает хотеть свою партнершу?

  • Он много работает

Если мужчина много работает, ему может и не захотеться секса по возвращении домой. Лучше поспать лишние полчаса!

Совет: оставьте партнера в покое вечером, когда он устал и, возможно, раздражен. Лучше "придвиньтесь" к нему утром.

  • У него стресс

Мужчины нередко переживают из-за работы или денег, особенно если случилось неожиданное увольнение или финансовые потери. При чем из-за некоторых установок с детства ("будь мужиком", "не плачь, ты же не девочка") он может держать это в себе и делать еще хуже.

Совет: помогите ему пройти через это, а когда трудности останутся позади, интим вернется в вашу жизнь.

  • Монотонность

Интим со временем вообще исчезает из-за кругооборота рабочих и домашних дел, а отношения перерастают в дружеские.

Совет: возвращайте близость назад! Конечно, это не мгновенный процесс, а пошаговый: эротическое сообщение, легкий флирт, чертики в глазах.

И обязательно находите время побыть вдвоем, не отвлекаясь на гаджеты, детей, родственников или бытовые заботы.

Раньше мы писали, что такое фригидность, и действительно ли это проблема.

Кроме того, читайте о верных признаках того, что мужчина или женщина вам изменяют.

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