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Чому чоловік постійно критикує жінку та як правильно реагувати: це збереже стосунки

Як жінкам правильно реагувати на критику (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Людям притаманно критикувати інших, забуваючи при цьому про себе. Чоловіки можуть критикувати своїх дружин з якоїсь причини. Однак, важливо правильно реагувати на слова.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Залишайтеся спокійними

Жінкам важливо залишатися спокійними, навіть якщо критика їх образила або обурює. Важливо намагатися залишитися спокійними, навіть якщо це важко зробити.

Якщо вдасться це зробити, то це допоможе уникнути конфлікту та знайти конструктивне рішення.

Слухайте активно

Вислухайте його точку зору та погляди. Запитайте про конкретні деталі або приклади, щоб краще зрозуміти погляди свого чоловіка.

Не бійтеся висловлювати свої почуття

Важливо не боятись висловлювати свої думки стосовно отриманої критики. Це може допомогти вашому чоловікові краще зрозуміти вас.

Не приймайте критику 

Психолог радить уявити, що критика спрямована на ваші дії чи вчинки, а не на вас особисто. Це допоможе уникнути відчуття образи або зневаги.

Працюйте над вирішенням проблеми разом

Ірина Кулік зазначила, що потрібно запропонувати спільні варіанти вирішення ситуації або покращення роботи над недоліками.

Здатність адекватно реагувати на критику важлива для будь-яких стосунків. Це дасть можливість покращити взаєморозуміння та підтримати здорові стосунки з вашим чоловіком.

Це не ваша проблема

Ще один момент, який обов'язково потрібно враховувати: будь-яка критика - відображення проблем того, хто її висловлює вам, і ви можете не мати до неї жодного стосунку. Людина може сильно страждати, якщо переносить свої внутрішні переживання у форму претензій до інших людей.

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