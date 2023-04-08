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Чому чоловік довго не робить пропозицію коханій: основні причини

Чому чоловік не робить пропозицію жінці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна жінка мріє почути: "Ти вийдеш за мене заміж"? Але зараз багато чоловіків дуже довго наважуються на такий серйозний вчинок. Цьому є кілька важливих причин.

Про це повідомила психолог Надія Антоняк в Instagram.

Фінанси

За словами експерта, багато чоловіків переймаються через фінансовий стан. Їм складно, що вони не дотягують до своїх же вимог: немає власного житла, автомобіля та коштів на весілля.

Вік

Якщо ви у стосунках вже 5 років, але розпочались вони у 15 років, то тоді зрозуміло, чому хлопець не робить пропозиції.

"Навряд чи у свої 20 він вже великого досяг і може забезпечити сім‘ю. Його тривоги не безпідставні, але чи зізнається він вам у цьому? Навряд чи. Йому буде соромно. Та ще й зарано, мабуть", - йдеться у повідомленні.

Інфантильність

Психолог каже, що до інфантильних відносяться несерйозні чоловіки, яким непотрібна сім‘я, вони бояться відповідальності та обов‘язків.

Загалом таким чоловікам так зручно, вони добре вміють переконувати в тому, що в одруженні немає сенсу, типу "що змінить той штамп в паспорті, нам ж і так добре".

Однак, добре у таких стосунках тільки чоловікам.

"Не прийдеться ділити майно коли захочеш подати на розлучення, а він значить впевнений, що це може статися", - каже експерт.

Ти не подобаєшся його мамі

Якщо ваш партнер вам таке говорить, то це велика проблема. За словами психолога, такі чоловіки давно "одружилися" з мамою і навряд чи вдасться з нею суперничати.

"Насправді чоловіки одружуються для того, щоб жінку не забрав хтось інший. Він любить і боїться вас втратити і хоче, щоб ви були його цілком і повністю", - зазначила психолог.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що стосунки триватимуть недовго.

Також вчені назвали головну причину розлучення більшості пар.

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