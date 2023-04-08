Почему мужчина долго не делает предложение любимой: основные причины

Финансы

По словам эксперта, многие мужчины переживают из-за финансового состояния. Им сложно, что они не дотягивают до своих требований: нет собственного жилья, автомобиля и средств на свадьбу.

Возраст

Если вы в отношениях уже 5 лет, но начались они в 15 лет, тогда понятно, почему парень не делает предложения.

"Вряд ли в свои 20 он уже большого достиг и может обеспечить семью. Его тревоги не безосновательны, но признается ли он вам в этом? Вряд ли. Ему будет стыдно. Да еще рано, наверное", - говорится в сообщении.

Инфантильность

Психолог говорит, что к инфантильным относятся несерьезные мужчины, которым не нужна семья, они боятся ответственности и обязанностей.

В общем, таким мужчинам так удобно, они хорошо умеют убеждать в том, что в браке нет смысла, типа "что изменит тот штамп в паспорте, нам же и так хорошо".

Однако хорошо в таких отношениях только мужчинам.

"Не придется делить имущество, когда захочешь подать на развод, а он значит уверен, что это может произойти", - говорит эксперт.

Ты не нравишься его маме

Если ваш партнер вам такое говорит, это большая проблема. По словам психолога, такие мужчины давно "поженились" на маме и вряд ли удастся с ней соперничать.

"На самом деле мужчины женятся для того, чтобы женщину не забрал кто-то другой. Он любит и боится вас потерять и хочет, чтобы вы были его целиком и полностью", - отметила психолог.