Чому чай виходить несмачним: три помилки заварювання

Якість чаю

При купівлі чаю віддавайте перевагу крупнолистковим сортам, в яких кожен листок буде розкриватися в заварнику.

Менш якісним, як правило, є пакетований напій, тому складно хоч якось покращити його смак. В пакетики насипають або дуже подрібнений лист, або взагалі гранули. І що там всередині навіть складно зрозуміти.

Також намагайтеся вибирати якісний натуральний чай, без хімічних добавок та зайвих ароматизаторів.

Вибір води

Якщо ви думаєте, що перекип'ятиться і все виправиться, - це помилка. Адже якщо використовувати воду з-під крана, то смак напою може бути посереднім.

Для того, щоб повною мірою насолодитися напоєм, фільтруйте рідину для заварювання чаю або використовуйте якісну бутильовану воду.

Температура

При заварюванні чаю варто враховувати важливий факт: смак напою залежатиме від температури.

Наприклад, зелені чаї та улуни (традиційний китайський чай, який є проміжним варіантом між зеленим та чорним) заварюються водою до 90 ⁰С, чорні, шу пуери (різновид китайського чаю), трав’яні та суміші - 95-100 ⁰С.

Для чаю вода має бути свіженагрітою, бажано без повторного кип’ятіння.

Як визначити температуру води без термометра

Чайник тільки закипів - 100 ⁰С

Як тільки чайник зняли з вогню (вимкнули) й вода перестала шуміти, температура - 95 ⁰С.

Через 3-4 хвилини вода в чайнику вже 85 ⁰С.