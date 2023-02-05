Почему чай получается невкусным: три ошибки заваривания

Качество чая

При покупке чая отдавайте предпочтение крупнолистовым сортам, в которых каждый лист будет раскрываться в заварнике.

Менее качественным, как правило, является пакетированный напиток, поэтому сложно хоть как-то улучшить его вкус. В пакетики насыпают либо очень измельченный лист, либо вообще гранулы. И что там внутри даже сложно понять.

Также старайтесь выбирать качественный натуральный чай без химических добавок и лишних ароматизаторов.

Выбор воды

Если вы думаете, что перекипятится и все исправится – это ошибка. Ведь если использовать воду из-под крана, то вкус напитка может быть посредственным.

Для того чтобы в полной мере насладиться напитком, фильтруйте жидкость для заваривания чая или используйте качественную бутилированную воду.

Температура

При заваривании чая следует учитывать немаловажный факт: вкус напитка будет зависеть от температуры.

Например, зеленые чаи и улуны (традиционный китайский чай, промежуточный вариант между зеленым и черным) завариваются водой до 90 ⁰С, черные, шу пуеры (разновидность китайского чая), травяные и смеси - 95-100 градусов.

Для чая вода должна быть свеженагретой, желательно без повторного кипячения.

Как определить температуру воды без термометра

Чайник только закипел - 100 ⁰С

Как только чайник сняли с огня (выключили) и вода перестала шуметь, температура - 95 ⁰С.

Через 3-4 минуты вода в чайнике уже 85 ⁰С.