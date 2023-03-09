Чому часто з'являється зайва вага: нутриціолог назвала основні причини

Психологічний характер

Мова йде про заїдання стресу, невпевненість у собі. Також важливо причиною зайвої ваги є переїдання, незбалансоване харчування та калорійність продуктів.

Віруси, грибки та паразити можуть викликати збої в роботі ШКТ. До того ж бактерії під час стресу починають активно розмножуватися та "вимагати" все більше солодощів та швидких вуглеводів

Спадковість

Дієтолог каже, якщо є така схильність, то людині треба стежити за організмом на постійній основі. Важливо, що при нестачі руху ми просто не встигаємо витрачати з'їдені калорії.

Необхідно пам'ятати, якщо людина мало п'є води, то організм її запасає у вигляді міжклітинного накопичення, звідси набряки.

Ліки

Зайва вага також може виникнути через побічні ефекти від лікарських препаратів.

Варто також позбутися шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю, не снідати, часті перекуси, пізно лягати спати і їсти щось смачненьке, пити багато кави особливо з цукром та вершками.

Сон

Загалом, якщо збивається режим дня, то порушується обмін речовин та вироблення гормонів, які відповідальні за вагу.

Гормональний баланс - це не тільки робота щитовидної залози, а й гормони страху, стресу та депресії.

Також, чим старша людина, тим більше спостерігається уповільнення метаболізму (обміну речовин), змінюється робота гормональної системи, підвищується холестерин.



