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Как не набрать вес сидя дома: запомните 5 простых правил

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Пятница 18 марта 2022 13:27
Как не набрать вес сидя дома: запомните 5 простых правил Фото: Как не набрать вес, сидя дома (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Сейчас украинцы не имеют возможности тренироваться в залах, и форма постепенно теряется. Как поддерживать свое тело в порядке, когда приходится вести малоподвижный образ жизни?

Об этом рассказал тренер Виктор Мандзяк.

Эксперт адресовал советы тем украинцам, которые сейчас имеют выбор продуктов и находятся в относительном покое (несмотря на пронзительные сирены).

"Много для кого из нас жизнь приобрела формы телевизора и холодильника. То есть, мы практически не двигаемся и много едим. Это ослабляет наши мышцы, в то время как жировая ткань растет как на дрожжах", - пишет тренер.

Как этому противодействовать?

  1. Тренируйтесь. Банально? Тяжко? Истина в простых вещах. Физические упражнения развивают мышцы и физические качества, да и калории тратят, те, что из холодильника.
  2. Не ешьте перед телевизором/телефоном. Прием пищи - это отдельный процесс, не совместимый ни с чем другим. Только вы, тарелка и вилка.
  3. Не беспокойте холодильник лишний раз. Спланируйте конкретное количество приемов пищи. Лезть в холодильник каждый раз, как стало грустно или тревожно - к лишним килограммам.
  4. Дозируйте "вкусную еду". Обычно это сладости, выпечка, чипсы, колбасы. Такой едой завершайте трапезу, когда вы уже сыты. И пусть это будет немножко, не напихаться, а посмаковать.
  5. Старайтесь не заедать стресс. И будьте сильными, чтобы между гречкой и шоколадом выбрать гречку.

И еще одно

Перед тем, как ехать за продуктами, обязательно сытно поешьте. Чтобы выбирать пищу головой, а не животом. То есть купить крупы, овощи, фрукты, а не вкусности - чипсы и шоколадки.

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