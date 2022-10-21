Бюджетний салат з буряка: додайте "секретний" інгредієнт і готуйте хоч щодня
Буряк - недорогий осінній овоч, але ж який корисний! Якщо вам приїлися вінегрети і просто бурячок з майонезом, радимо урізноманітнити "буряковий сезон" салатиком з маринованими огірками (наш "секретний інгредієнт"), смаженою цибулькою та часничком.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Буряк варений – 3 шт.
- Мариновані огірки – 3 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль, чорний мелений перець – до смаку
- Часник – 1 зубчик
- Сметана – 2 ст. л.
- Гірчиця у зернах – 1 ст. л.
Покрокове приготування
Наріжте цибулю на тонкі четвертинки і обсмажте на олії. Додайте цукор. Цибуля почне карамелізуватися і стане ще смачнішою.
Натріть буряки на великій тертці. Наріжте мариновані огірки кубиком чи слайсами-четвертинками.
Дрібно наріжте часник.
Змішайте усі інгредієнти. Додайте сметану, гірчицю, сіль та чорний мелений перець на свій смак.
Можна салат заправити майонезом.
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