Бюджетний салат з буряка: додайте "секретний" інгредієнт і готуйте хоч щодня

Буряк - недорогий осінній овоч, але ж який корисний! Якщо вам приїлися вінегрети і просто бурячок з майонезом, радимо урізноманітнити "буряковий сезон" салатиком з маринованими огірками (наш "секретний інгредієнт"), смаженою цибулькою та часничком.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.