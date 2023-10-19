Чому в будинку з'являється пліснява та як вона шкодить здоров'ю

Що варто знати про плісняву

Мікробіолог Олена Лівінська розповіла, що пліснява - це мікроскопічні гриби або ж мікроміцети. Це дуже різноманітна група мікроорганізмів. Серед них - славнозвісні пеніцилінові гриби, які поклали початок ері застосування антибіотиків.

Антибіотичні речовини, які вони утворюють - це інструмент конкуренції пліснявих грибів у мікробному світі.

Наразі чимало мікроміцетів використовуються в промисловості як продуценти антибіотиків, органічних кислот, вітамінів тощо. У природі ж гриби плісняви відіграють величезну роль у розкладанні органічних решток, формуванні та функціонуванні ґрунтів.

Чому на стінах з’являється пліснява

Головна причина - підвищена вологість. Спори плісняви в більшій чи меншій кількості завжди присутні в повітрі та на всіх поверхнях. Вони не збільшуються через відсутність достатньої кількості води.

Пліснява не надто вибаглива до багатих поживних субстратів, тому маленької кількості органічних речовин, що є на стелі, цілком достатньо для розвитку.

Чому від плісняви в домі слід позбуватися

Крім неприємного естетичного вигляду та запаху, пліснява в приміщенні є шкідливою для здоров’я. Вона може викликати ряд загрозливих наслідків, наприклад:

респіраторні симптоми: відчуття подразнення слизових, кашель, чхання

підвищення чутливості та алергічні прояви: закладеність носа, почервоніння очей, висипання на шкірі

збільшення ризиків та проявів астми, зокрема в дітей

Як позбутися

Варто підтримувати рівень вологості в приміщенні не вище 50 %. Проте пам’ятайте, що надто низька вологість пересушує слизові оболонки носа та очей, сприяє їхньому подразненню.

Тому бажаними показниками тут можна вважати 40-50 %. Зважайте також, що вологість протягом доби змінюється, тож проведіть її заміри кілька разів у різний час.

Переконайтеся, що приміщення добре вентилюється, а витяжки справно працюють. Особливо це стосується кухні та ванної кімнати.

Також усуньте будь-які протікання - на даху, вздовж стін чи такі, що пов’язані із сантехнікою.

До того ж можна спробувати застосувати фунгіцидну (протигрибкову) обробку поверхонь, що знаходяться в потенційно вологих зонах. Зазвичай йдеться про спеціальні ґрунтовки чи фарби.

Прибирайте та просушуйте килими чи оббивку меблів одразу після того, як на них було щось розлито. За можливості, не користуйтеся килимками в приміщеннях із підвищеною вологістю.

Що робити з продуктами, що мають ознаки цвілі

Їсти такі продукти не варто. Якщо ви ненароком з’їли невелику кількість їжі зі смаком плісняви, то найімовірніше, нічого страшного не трапиться.

Однак робити так на постійній основі не можна. Наслідками таких дій може бути харчове отруєння, алергічна реакція та інтоксикація (адже деякі види плісняви можуть утворювати доволі небезпечні токсини).

Прибрати видимі ознаки плісняви й використати продукт - теж не можна. Все тому, що пліснява проростає глибоко, особливо в м’яких чи рідких продуктах. Якщо бачите плісняву, наприклад, на поверхні варення - викидайте всю банку.

Не варто нюхати продукти з пліснявою - можна надихатися спор у концентрованій кількості. Натомість помістіть зіпсований продукт у паперовий пакет, аби зменшити поширення спор.