Почему в доме появляется плесень и как она вредит здоровью

Что следует знать о плесени

Микробиолог Елена Ливинская рассказала, что плесень - это микроскопические грибы или микромицеты. Это очень разнообразная группа микроорганизмов. Среди них - знаменитые пенициллиновые грибы, которые положили начало эре применения антибиотиков.

Антибиотические вещества, которые они образуют - это инструмент конкуренции плесневых грибов в микробном мире.

Сейчас многие микромицеты используются в промышленности как продуценты антибиотиков, органических кислот, витаминов и т.д. В природе же грибы плесени играют огромную роль в разложении органических остатков, формировании и функционировании почв.

Почему на стенах появляется плесень

Главная причина - повышенная влажность. Споры плесени в большем или меньшем количестве всегда присутствуют в воздухе и на всех поверхностях. Они не увеличиваются из-за отсутствия достаточного количества воды.

Плесень не слишком требовательна к богатым питательным субстратам, поэтому маленького количества находящихся на потолке органических веществ вполне достаточно для развития.

Почему от плесени в доме следует избавляться

Кроме неприятного эстетичного вида и запаха, плесень в помещении вредна для здоровья. Она может вызвать ряд угрожающих последствий, например:

респираторные симптомы: ощущение раздражения слизистых, кашель, чихание

повышение чувствительности и аллергические проявления: заложенность носа, покраснение глаз, кожная сыпь

увеличение рисков и проявлений астмы, в частности у детей

Как избавиться

Следует поддерживать уровень влажности в помещении не выше 50%. Однако помните, что слишком низкая влажность пересушивает слизистые носа и глаз, способствует их раздражению.

Поэтому предпочтительными показателями здесь можно считать 40-50%. Учтите также, что влажность в течение суток меняется и проведите ее замеры несколько раз в разное время.

Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, а вытяжки исправно работают. Особенно это касается кухни и ванной.

Также устраните любые протеки - на крыше, вдоль стен или связанные с сантехникой.

К тому же можно попытаться применить фунгицидную (противогрибковую) обработку поверхностей, находящихся в потенциально влажных зонах. Обычно речь идет о специальных грунтовках или красках.

Убирайте и просушивайте ковры или обивку мебели сразу после того, как на них было что-то разлито. По возможности не пользуйтесь ковриками в помещениях с повышенной влажностью.

Что делать с продуктами, имеющими признаки плесени

Есть такие продукты не стоит. Если вы ненароком съели небольшое количество пищи со вкусом плесени, то вероятнее всего, ничего страшного не случится.

Однако делать так на постоянной основе нельзя. Последствиями таких действий могут быть пищевое отравление, аллергическая реакция и интоксикация (ведь некоторые виды плесени могут образовывать довольно опасные токсины).

Убрать видимые признаки плесени и использовать продукт - тоже нельзя. Все потому, что плесень прорастает глубоко, особенно в мягких или жидких продуктах. Если видите плесень, например, на поверхности варенья - выбрасывайте всю банку.

Не стоит нюхать продукты с плесенью - можно вдохновляться спор в концентрированном количестве. Поместите испорченный продукт в бумажный пакет, чтобы уменьшить распространение спор.